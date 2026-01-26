Asfura llega al poder en Honduras en medio de dudas por el conteo y presiones externas

Personas sostienen carteles y banderas frente al Congreso Nacional durante una sesión extraordinaria este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE - Gustavo Amador

Honduras eligió presidente en medio de retrasos, dudas e intromisiones internacionales. Los hondureños votaron el 30 de noviembre de 2025 y no obtuvieron los resultados hasta el 24 de diciembre, cuando se proclamó al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura como ganador. Sin embargo, las demoras y el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump al Asfura, generaron desconfianza tanto en el gobierno actual como entre los electores.

La presidenta Xiomara Castro —quien debe entregar el cargo a Asfura este 27 de enero—...