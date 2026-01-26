Logo El Espectador
Asfura llega al poder en Honduras en medio de dudas por el conteo y presiones externas

La polémica por el decreto de recuento del gobierno y las denuncias de fraude marcan las elecciones en Honduras y la llegada de Nasry Asfura a la presidencia este 27 de enero.

Laura Henao Arévalo
26 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Personas sostienen carteles y banderas frente al Congreso Nacional durante una sesión extraordinaria este jueves, en Tegucigalpa (Honduras).
Foto: EFE - Gustavo Amador

Honduras eligió presidente en medio de retrasos, dudas e intromisiones internacionales. Los hondureños votaron el 30 de noviembre de 2025 y no obtuvieron los resultados hasta el 24 de diciembre, cuando se proclamó al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura como ganador. Sin embargo, las demoras y el respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump al Asfura, generaron desconfianza tanto en el gobierno actual como entre los electores.

La presidenta Xiomara Castro —quien debe entregar el cargo a Asfura este 27 de enero—...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
