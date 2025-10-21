Así crece la presencia militar de EE. UU. en el Caribe

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Atlántico. Foto: EFE - @SecWar

Desde finales de agosto, el ejército estadounidense ha ido incrementando de manera constante y significativa el número de fuerzas militares que tiene en el Caribe, con alrededor de 10.000 soldados en el mar y en tierra.

Se trata del mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región en décadas, y su propósito es reforzar lo que el gobierno de Donald Trump afirma que es una misión antidroga y antiterrorista.

Estados Unidos también ha ejecutado varios ataques letales contra embarcaciones que, según el gobierno, transportaban narcóticos. El...