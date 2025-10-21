Logo El Espectador
Así crece la presencia militar de EE. UU. en el Caribe

Alrededor de 10.000 soldados estadounidenses y decenas de aeronaves y buques militares se encuentran en la región, mientras el gobierno de Donald Trump incrementa la presión sobre Venezuela.

Riley Mellen, Eric Schmitt, Christoph Koettl, Samuel Granados y Junho Lee | The New York Times
21 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Atlántico.
Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Atlántico.
Foto: EFE - @SecWar

Desde finales de agosto, el ejército estadounidense ha ido incrementando de manera constante y significativa el número de fuerzas militares que tiene en el Caribe, con alrededor de 10.000 soldados en el mar y en tierra.

Se trata del mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región en décadas, y su propósito es reforzar lo que el gobierno de Donald Trump afirma que es una misión antidroga y antiterrorista.

Estados Unidos también ha ejecutado varios ataques letales contra embarcaciones que, según el gobierno, transportaban narcóticos. El...

