Así crece la presencia militar de EE. UU. en el Caribe

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth que muestra un ataque contra una embarcación en aguas del océano Atlántico.
Foto: EFE - @SecWar
Desde finales de agosto, el ejército estadounidense ha ido incrementando de manera constante y significativa el número de fuerzas militares que tiene en el Caribe, con alrededor de 10.000 soldados en el mar y en tierra.
Se trata del mayor despliegue de fuerzas estadounidenses en la región en décadas, y su propósito es reforzar lo que el gobierno de Donald Trump afirma que es una misión antidroga y antiterrorista.
Estados Unidos también ha ejecutado varios ataques letales contra embarcaciones que, según el gobierno, transportaban narcóticos. El...
Por Riley Mellen, Eric Schmitt, Christoph Koettl, Samuel Granados y Junho Lee | The New York Times
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación