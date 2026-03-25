Así empezó el encuentro de Colombia y Ecuador para matizar la relación, ¿qué dijeron?

Vehículos transitando por el Puente Internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Colombia y Ecuador. Foto: EFE - Xavier Montalvo

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Después de meses de tensión entre Quito y Bogotá, delegaciones de ambos países comenzaron este miércoles de forma virtual una serie de reuniones para suavizar el ambiente entre las naciones vecinas.

Inicialmente se suponía que sería un encuentro en Lima, capital de Perú, pero finalmente terminó siendo una reunión virtual encabezada por los respectivos viceministros de Exteriores Juana Castro (Colombia) y Alejandro Dávalos (Ecuador).

El encuentro, facilitado por el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo GUtierrez, abordó “la necesidad de continuar trabajando con un alto nivel de compromiso por parte de los dos Estados, para avanzar de manera firme y concreta en materia de seguridad fronteriza y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la minería ilegal, el tráfico ilícito de migrantes. El contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional”.

Se espera que las reuniones continúen este jueves con anuncios más concretos, pero mientras tanto, el comunicado conjunto dejó entender que seguirán discutiendo temas de comercio, transporte, energía e hidrocarburos. Con especial énfasis reiteraron que ambos países pretenden hacer funcionar los mecanismos de cooperación judicial.

Si bien al inicio del día circularon informaciones que apuntaban a que el encuentro se había postergado, ambos gobiernos desmintieron este hecho y desde la Cancillería ecuatoriana se detalló que el inicio de las conversaciones estaba previsto para la tarde de este miércoles.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al considerar que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, no muestra suficiente compromiso en vigilar la frontera común y evitar que sigan llegando grandes cantidades de cocaína a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia de su historia, desatada por las organizaciones criminales.

El conflicto comenzó en febrero con aranceles del 30 % por ambos lados y escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Por su parte, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, cuyo suministro había permitido al sistema eléctrico ecuatoriano mitigar los distintos periodos de crisis energética que ha atravesado en los últimos años, por sequías que le impiden atender su demanda interna, un fenómeno que amenaza con repetirse ahora por problemas en diversas centrales hidroeléctricas.

En respuesta, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos que opera la también estatal Petroecuador, lo que hasta el momento de esta sanción suponía una movilización diaria de unos 10.000 barriles.

Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.

A la guerra comercial se sumaron la pasada semana las tensiones por la aparición de una bomba sin explotar en territorio colombiano, como parte de las operaciones militares desarrolladas por Ecuador en zonas fronterizas en colaboración con Estados Unidos.

En esos ataques, supuestamente se bombardearon campamentos de los Comandos de la Frontera, organización criminal disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero tanto medios locales como el New York Times señalaron que la infraestructura atacada era una granja de la población de la zona, sin vinculación criminal.

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