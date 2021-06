Mucho se espera de lo que encontrará Juan Carlos Pinzón, próximo embajador de Colombia en Estados Unidos, cuando llegue a Washington para remplazar a Francisco Santos. La relación con Joe Biden será crucial para recuperar la confianza de una relación que quedó debilitada luego de las elecciones presidenciales en EE. UU., cuando algunos miembros gubernamentales apoyaron la campaña del expresidente Donald Trump y la candidatura de Mauricio Claver-Carone a la presidencia del BID. Un punto a favor es que Colombia siempre ha sido un aliado clave en la región, por lo que lo más seguro es que esté vínculo vaya a ser importante en la agenda de Duque y se termine salvando.

La salida de Francisco Santos

La apuesta del gobierno colombiano en las elecciones del año pasado en Estados Unidos, cuando se la jugó por la reelección de Donald Trump, sí dañó las relaciones con el Partido Demócrata, como lo habían advertido varios analistas. De acuerdo con el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, el apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático a Donald Trump hicieron daño a las relaciones con el actual gobierno en cabeza de Joe Biden. Así lo dijo Santos en una entrevista reciente con BLU Radio. El embajador aclaró, sin embargo, que nunca hubo una directriz por parte de Iván Duque en ese sentido.

“No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente. (…) Lo que sí tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia”, explicó.

Cinco meses después de posesionarse, el presidente Biden no ha llamado al mandatario colombiano y eso ha desatado varias conjeturas. En su viaje la semana pasada por Washington, tampoco fue posible que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fuera recibida por su homóloga estadounidense, Kamala Harris. “Hicieron daño, tengo que ser absolutamente sincero. Se lo dijeron al presidente Duque algunos congresistas, cuando hablaron con él el año pasado en noviembre y diciembre. Sí se generó un problema con esa intervención, un problema importante”, añadió.

La tarea de Pinzón

Cuando Iván Duque designó al exministro fue claro en que su objetivo no es pequeño: “Asume este importante reto con unas tareas muy claras. Trabajar directamente conmigo para fortalecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, de cara a tener una agenda amplia, cimentada no solo en los 200 años de relación bilateral que se conmemorarán en el 2022, sino de avanzar en los temas de seguridad y defensa, en la construcción de la paz y legalidad, en los temas de la agenda ambiental, transición energética y cambio climático, en fortalecer la relación comercial y de inversión y poner en marcha lo que la agenda de producción en continente americano”, dijo Duque.

Además, una de las tareas más importantes de Pinzón en Estados Unidos será la de gestionar donación de vacunas para COVID-19, la promoción de programas de empleos para jóvenes, minorías y mujeres, construir consensos en materia de derechos humanos, la consolidación de construcción de “una paz real, a través de desarrollo y esfuerzos que fortalezcan la legalidad”, el cambio climático, Venezuela y la migración. “Vamos a reconquistar Washington para el bien de toda Colombia”, concluyó Pinzón.

De esta manera, Pinzón, exministro de Defensa, regresará al cargo que ya había ocupado en 2015, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al que había renunciado en mayo de 2017, para aspirar a la Presidencia en 2018.

Pinzón asumirá la embajada que deja Francisco Santos, de quien ya se había anunciado su salida y quien presentó de manera pública su renuncia el pasado sábado. “Nuevamente le agradezco su cariño, confianza y apoyo en estos años en los que vivimos vicisitudes tan difíciles e inusitadas como país y como planeta”, señaló Santos en su carta de renuncia.

Lo que puede ocurrir en la relación

Lo que pueda ocurrir en la relación bilateral entre ambos países todavía es desconocida. Martha Ardila, en un especial para Latinoamérica21 afirmó que Estados Unidos podría enfocar sus esfuerzos en la recuperación económica interna y en particular la pandemia, a la vez que buscaría apoyos para legitimar su liderazgo. “En su relación con Colombia enviaría mensajes de fortalecimiento de la democracia y que para la Casa Blanca la opción militar para sacar a Maduro no es válida. Se enfocaría en temas de salud pública y prevención y advertiría de los riesgos del uso del glifosato para combatir cultivos ilícitos. En lo multilateral, y a pesar de haber regresado a la OMS y al Acuerdo de París, buscaría aliados para realizar un softbalancing al poderío y presencia de China particularmente en América Latina”, señaló.

Otro escenario, según la experta, es que Estados Unidos pida un mayor compromiso con la democracia, mayor independencia judicial acogiéndose a las decisiones de las Altas Cortes y, en materia ambiental, acciones que vayan más allá de la retórica del Pacto de Leticia, como se conoce al acuerdo regional para proteger la cuenca del río Amazonas. “Ante esta situación, el gobierno de Duque se vería obligado a reorientar la agenda bilateral con Estados Unidos. Debería fortalecer la democracia, la protección de los derechos humanos y particularmente de los líderes sociales, así como comprometerse explícitamente con la implementación del acuerdo de paz, del que el propio presidente Biden hizo parte”, afirmó.