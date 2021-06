Francisco Santos deja la embajada en Washington el 31 de julio

Aunque el pasado 7 de junio, Francisco Santos renunció a la embajada en Washington en una llamada al presidente Iván Duque, solo hasta este sábado presentó su carta de renuncia. Con la comunicación escrita se hace oficial su salida de la representación diplomática en Estados Unidos, según dijo, a partir del próximo 31 de julio.

“Tal y como lo hemos venido conversando desde hace un tiempo quiero manifestarle la indeclinable decisión de retirarme, a partir del 31 de julio del presente año, de la Embajada de Colombia en Washington, que usted tuvo el honor de confiarme desde el comienzo de su gobierno. Le reitero mi gratitud, lealtad y compromiso con usted y su gobierno porque he sido testigo de primera mano de su liderazgo, su espíritu democrático y su perseverante amor por Colombia”, asegura Santos en su carta.

En la carta, el embajador saliente se lamenta por lo que llama “pandemia de odio y desinformación”. Y dice que más adelante se podrá hacer un “balance desapasionado de un gobierno que enfrentó con éxito y con respeto a las libertades democráticas enemigos externos e internos de enorme calado cuya intención era, y aún es, destruir nuestras instituciones y nuestro futuro”.

El embajador acompañó y organizó los encuentros que sostuvo la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en Washington, a comienzos de junio, y está organizando una segunda visita en las próximas semanas.

En reciente entrevista, sin embargo, el embajador de Colombia en Washington, confirmó que el apoyo de algunos congresistas del Centro Democrático a Donald Trump hicieron daño a las relaciones con el actual gobierno en cabeza de Joe Biden.

“No se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo. No le he oído una conversación al presidente Duque en la que no hable de la importancia de la relación bipartidista. Se ha actuado de manera bipartidista permanentemente. (…) Lo que sí tengo que admitir es que lo otro sí causó daño. Ese precedente fue muy negativo, no se debe repetir y es un precedente en el que un poder interviene y genera una dislocación en una relación, nada más y nada menos en la más importante que tiene Colombia”, explicó en entrevista con Blu Radio.

Finalmente en su carta, Santos le agradece a Duque haberlo nombrado en la Embajada, cargo que ocupa desde hace septiembre de 2018.

“Las mezquindades de unos pocos que con cajas de resonancia en algunos medios en Colombia quisieron, y aún quieren, hacer daño a esta relación, no lograron su objetivo. Y espero en la reunión personal que tendremos en unos días hacerle un informe detallado de la gestión y los logros obtenidos en estos casi 3 años de trabajo. Después haré un balance ante los medios no por un prurito personal sino por la importancia de esta relación estratégica para Colombia que hoy es más vital que nunca”, señala.