Así reacciona Brasil a la condena de Bolsonaro: “Persecución” y “día histórico”

Dentro del Congreso, la oposición está tratando de impulsar una amnistía a favor de Jair Bolsonaro.

Luego de conocer que el Supremo de Brasil alcanzó mayoría para declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpismo y otros cuatro cargos más, se han conocido reacciones a favor y en contra de la decisión.

En defensa del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro habló de “persecución suprema”, al tiempo que la oposición al gobierno de Lula da Silva dentro de la Cámara de Diputados difundió una nota en la que clasificó el juicio como político y defendió una amnistía.

“Con el pretexto de defender la democracia, se rompieron sus pilares para condenar a un hombre inocente que no se atrevió a inclinarse ante un dictador llamado Alexandre de Moraes”, expresó el legislador en la red social X.

A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes.



SUPREMA PERSEGUIÇÃO

QUEREM MATAR BOLSONARO — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 11, 2025

Sus postulados, los cuales también expresaron que el juicio fue una “persecución”, los han adoptado como propios los bolsonaristas. De hecho, congresistas y simpatizantes del expresidente compartieron fotos y publicaciones en redes sociales en apoyo a su figura, incluyendo el lema “Quieren matar a Bolsonaro”. El propio exmandatario planteó la posibilidad de fallecer en prisión, dado su estado de salud.

El líder de la oposición en la Cámara de Diputados, Luciano Zucco, calificó el juicio de “político” en un comunicado emitido poco después de la conformación de la mayoría del Supremo Tribunal Federal. El congresista también elogió el voto del juez Luiz Fux, el único del grupo que discrepó con Moraes y exoneró a Bolsonaro de cualquier delito.

Por su parte, Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores en ese mismo estamento, aseguró que este jueves fue un “día histórico” y aprovechó para dar un mensaje sobre el pasado político de Brasil: “No podemos dejar de hablar de las 434 personas asesinadas por la dictadura militar, de las 1.918 personas que fueron torturadas”. Además, mencionó que la decisión judicial debilita a la oposición en su proceso de votar una amnistía a favor del expresidente.

