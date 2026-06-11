Así se juega el Mundial de Trump: árbitros vetados, trabas migratorias y filtros selectivos

Infantino junto a Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, en Washington. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

La FIFA le entregó a Donald Trump la Copa del Mundo. No es una opinión, es un hecho, y ocurrió cuando su presidente, Gianni Infantino, le llevó al mandatario estadounidense el trofeo del campeonato a la Casa Blanca hace un par de meses. Esa es, tal vez, la metáfora más clara de lo que puede ser el torneo que empieza este jueves en EE. UU., México y Canadá y que contará con 104 partidos entre 48 selecciones. Dicho de otra forma, está haciéndose un Mundial al estilo del país que lleva moldeando el republicano en un año y medio de mandato en...