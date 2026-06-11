Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así se juega el Mundial de Trump: árbitros vetados, trabas migratorias y filtros selectivos

El Mundial que comienza en Estados Unidos, México y Canadá promete ser el más global de la historia, pero también uno en el que las decisiones del principal anfitrión limitan quién puede participar y en qué condiciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
11 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
Infantino junto a Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, en Washington.
Infantino junto a Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, en Washington.
Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

La FIFA le entregó a Donald Trump la Copa del Mundo. No es una opinión, es un hecho, y ocurrió cuando su presidente, Gianni Infantino, le llevó al mandatario estadounidense el trofeo del campeonato a la Casa Blanca hace un par de meses. Esa es, tal vez, la metáfora más clara de lo que puede ser el torneo que empieza este jueves en EE. UU., México y Canadá y que contará con 104 partidos entre 48 selecciones. Dicho de otra forma, está haciéndose un Mundial al estilo del país que lleva moldeando el republicano en un año y medio de mandato en...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Mundial 2026

mundial de la fifa

Mundial de Estados Unidos

FIFA

GIanni Infantino

Donald Trump

Estados UNidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.