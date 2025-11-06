Logo El Espectador
Así se ve la distribución y composición de la flota militar de EE. UU. en el Caribe

EE. UU. aumenta su presencia militar en el Caribe con portaaviones y tropas para presionar a Maduro.

Laura Henao Arévalo
06 de noviembre de 2025 - 11:54 p. m.
Fotografía de archivo del 24 de mayo de 2023 del portaaviones USS Gerald Ford entrando en el fiordo de Oslo en Jeloya (Noruega).
Foto: EFE - Terje Pedersen

El reciente aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe tiene como objetivo presionar al gobierno de Nicolás Maduro y fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en la zona.

De acuerdo con reportes, cerca de la mitad del contingente —unos 2.200 infantes de marina respaldados por aviones de combate— se encuentra desplegado en ocho buques de guerra, entre ellos el portaaviones USS Gerald R. Ford, reconocido por su capacidad para ejecutar misiones de ataque y vigilancia de gran alcance.

¿Cómo respondería el ejército de Maduro a la presión de EE. UU.?

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
