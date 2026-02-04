Logo El Espectador
Trump aprieta, Cuba se paraliza: así se vive la presión dentro de la isla

La presión se siente lejos de los despachos y cerca de la calle: apagones, filas interminables por gasolina y servicios públicos al límite marcan la vida cotidiana de los cubanos en medio de reservas críticas y una creciente incertidumbre.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
04 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
Los vehículos esperan en fila para comprar gasolina en una gasolinera en La Habana el 30 de enero de 2026.
Foto: AFP - ADALBERTO ROQUE

Para la madrugada de este martes, Cuba rompió por primera vez su récord histórico de temperatura más baja: en Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana, se registraron 0 °C. Un clima que, de forma más o menos literal, refleja los días tensos que se viven en la isla por diversos motivos. Sí, hace frío, pero la isla está acostumbrada a ser víctima de desastres.

Diferentes provincias todavía siguen recuperándose de los estragos que dejó el huracán Melissa a su paso hace tan solo tres meses y, como si fuera poco, el régimen castrista, en cabeza...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 37 minutos
La mayor superpotencia ensañada con un pequeño país del Caribe es la que no permite que este país entre en Democracia. La bella Cuba requiere ayuda de China Rusia y los países progresista de América Latina. OUT WHIT YOU GRINGOS. Y saben quién promovió las mayores sanciones a Cuba. Iván Duque, un miserable
  • diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 2 minutos
    Quienes se ensañaron con Cuba son los narcocomunistas hace décadas apoyados por los paises antidemócratas que ud tanto admira y bien por Duque, que querían los culpables del desesangre de Colombia y que no se les diga nada?
diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 1 hora
En Cuba se concibieron, nacieron, se entrenaron, se adoctrinaron y se prepararon los grupos narcoguerrilleros que llevan como seis décadas desangrando y causándole un inmenso dolor y daño a Colombia, por eso todo el castigo que pueda recibir ese narco régimen bienvenido sea y ojalá el castigo sea cada vez mas fuerte
