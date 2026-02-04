Trump aprieta, Cuba se paraliza: así se vive la presión dentro de la isla

Los vehículos esperan en fila para comprar gasolina en una gasolinera en La Habana el 30 de enero de 2026.
Foto: AFP - ADALBERTO ROQUE
Para la madrugada de este martes, Cuba rompió por primera vez su récord histórico de temperatura más baja: en Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana, se registraron 0 °C. Un clima que, de forma más o menos literal, refleja los días tensos que se viven en la isla por diversos motivos. Sí, hace frío, pero la isla está acostumbrada a ser víctima de desastres.
Diferentes provincias todavía siguen recuperándose de los estragos que dejó el huracán Melissa a su paso hace tan solo tres meses y, como si fuera poco, el régimen castrista, en cabeza...
Por Hugo Santiago Caro
@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
