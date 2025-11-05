¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones

Nicolás Maduro, líder chavista de Venezuela. Foto: EFE - Palacio de Miraflores/ JHONN ZERPA

El gobierno de Donald Trump ha desarrollado una serie de opciones para una posible acción militar en Venezuela, que incluyen ataques directos a las unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país, según varios funcionarios estadounidenses.

El presidente Trump aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si hacerlo. Los funcionarios dijeron que no quería aprobar operaciones que pudieran poner en peligro a los soldados estadounidenses o que pudieran...