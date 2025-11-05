Logo El Espectador
Mundo
América
¿Atacar Venezuela o no? Trump contempla sus opciones

El presidente de EE. UU. aún no ha tomado una decisión, pero sus asesores están barajando una serie de objetivos para intentar justificar el derrocamiento de Nicolás Maduro.

David E. Sanger, Tyler Pager, Helene Cooper, Eric Schmitt y Devlin Barrett | The New York Times
05 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Nicolás Maduro, líder chavista de Venezuela.
Foto: EFE - Palacio de Miraflores/ JHONN ZERPA

El gobierno de Donald Trump ha desarrollado una serie de opciones para una posible acción militar en Venezuela, que incluyen ataques directos a las unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país, según varios funcionarios estadounidenses.

El presidente Trump aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si hacerlo. Los funcionarios dijeron que no quería aprobar operaciones que pudieran poner en peligro a los soldados estadounidenses o que pudieran...

CarlosC(n339z)Hace 1 hora
Los asuntos de Venezuela son de Venezuela y son los venezolanos quienes tienen que resolverlo. Que carajos tiene que hacer EU metiendo sus narices allí? El petróleo. Claro está y las riquezas de Venezuela son la causa de tanta mentira disfrazada de " democracia" y "libertad". A otro perro con ese hueso. Vergüenza para EU.
