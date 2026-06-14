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14 de junio de 2026 - 05:46 p. m.
Ataque con explosivos a un edificio estatal en Ecuador
La policía de Ecuador informó de un ataque con explosivos contra un edificio donde funciona el organismo encargado del control minero en la ciudad de Machala, sin que se reportaran muertos o heridos. Dos personas fueron evacuadas por seguridad de una casa afectada, según un primer balance de los bomberos en la zona.
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