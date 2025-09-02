No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Ataque letal”: EE. UU. interceptó barco venezolano con drogas, ¿qué se sabe?

La noticia fue confirmada por Marco Rubio, secretario de Estado, después del anuncio de Donald Trump.

Redacción Mundo y Agencia EFE
02 de septiembre de 2025 - 07:39 p. m.
Integrantes de la tripulación del buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de los Estados Unidos en la Terminal de Cruceros Amador en Ciudad de Panamá
Integrantes de la tripulación del buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de los Estados Unidos en la Terminal de Cruceros Amador en Ciudad de Panamá
Foto: EFE - Bienvenido Velasco
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.

NOTICIA EN DESARROLLO. Sugerimos recargar esta ventana para recibir nuevas actualizaciones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

