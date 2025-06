Ataques de EE. UU. a Irán: el Pentágono responde tras dudas sobre su eficacia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defiende los ataques de Estados Unidos a Irán. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, comparecerá este jueves para defender los ataques de EE. UU. sobre instalaciones nucleares iraníes en un momento en el que Washington intenta sostener su relato de “victoria”, mientras la ONU y medios desmitifican su impacto.

El presidente Donald Trump ha asegurado que la operación condujo a una “destrucción total” del programa nuclear iraní, pero un informe clasificado filtrado a CNN —cuya autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca— sostiene que el daño fue limitado y que los ataques a los puntos de Fordo, Natanz e Isfahán apenas retrasaron el programa de Irán por “algunos meses”, y no “décadas” como asegura Trump.

Otra incógnita apuntada por expertos, según la AFP, es si Irán pudo evacuar parte de sus 400 kilos de reservas de uranio altamente enriquecido antes del ataque y esconderlas en algún lugar de su vasto territorio.

Irán, por su parte, celebra en las calles una victoria política y militar contra Estados Unidos, mientras el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pide acceso urgente a los sitios bombardeados.

🔑 Las claves de los ataques de EE. UU. a Irán

El jefe del Pentágono comparece tras filtración que cuestiona el éxito de los bombardeos del pasado sábado.

Informes de prensa dicen que el programa nuclear iraní solo se retrasó algunos meses.

Irán celebra una victoria y niega haber perdido capacidad estratégica.

La ONU pide acceso a instalaciones para evaluar el daño.

Trump insiste en que los sitios fueron completamente destruidos.

👉 ¿Por qué importa?

Se espera que Washington e Irán reanuden sus negociaciones la próxima semana. La atención estará puesta en si la tregua con Israel se mantiene y si la ONU logra acceso a las instalaciones. La percepción de éxito o fracaso de los ataques puede redefinir la posición de EE. UU. en Medio Oriente.

EE. UU. entró directamente en una guerra iniciada por Israel con la promesa de destruir el programa nuclear iraní. Si no lo logró, se puede mostrar un debilitamiento estadounidense que ya enfrenta muchos escrutinios, además de un fortalecimiento de Irán en la imagen pública.

El informe también dice que Irán podría haber evacuado uranio altamente enriquecido antes del ataque. La CIA contradice esta información y su director, John Ratcliffe, asegura que los daños fueron “graves y reales”.

Trump confirmó contactos diplomáticos en puerta con Teherán, mientras su enviado Steve Witkoff habló de “una paz global posible”. El alto el fuego se ha mantenido por tres días, aunque expertos advierten que la tensión sigue intacta.

🎤 Lo que dicen Trump y Jamenei

“Los pilotos estadounidenses merecen respeto, no mentiras mediáticas”, dijo Trump.

“Israel casi colapsó”, respondió el ayatolá Ali Jamenei desde Teherán.

📌 El contexto: cómo atacó EE. UU. a Irán

El 13 de junio, Israel atacó Irán y días después, el sábado 21 de junio, EE. UU. se unió con bombardeos a tres sitios nucleares en una operación que marcó una escalada inédita. Aunque el ataque buscaba neutralizar la capacidad atómica de Teherán y poner fin de una vez por todas a la escalada en la región, Irán respondió con misiles y drones que mataron a 28 israelíes.

La ONU reportó más de 600 civiles iraníes muertos. El conflicto ha desatado protestas globales y frenó las conversaciones diplomáticas iniciadas en abril. El OIEA reconoció que no puede calcular el daño en las instalaciones sin acceso al país. El director Rafael Grossi dijo que desde el inicio del conflicto no tienen información sobre las reservas de uranio enriquecido, lo que genera alarma en Occidente.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com