Ataques de EE. UU. a “narcolanchas”: esta es la cronología

Ataque estadounidense a otra lancha en el Caribe este domingo 9 de noviembre. Foto: Tomado de @SecWar

Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques contra presuntas “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico, dejando más de 70 muertos en menos de tres meses.

Las operaciones, justificadas por Washington como parte de su lucha contra el narcotráfico, han despertado controversia por la falta de pruebas sobre los vínculos de las embarcaciones atacadas y por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en altamar.

