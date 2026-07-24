Ataques de EE. UU. contra lanchas: cuánto cuestan, cuántos muertos van y qué países ayudan

Captura de un video difundido en la cuenta en X @Southcom del Comando Sur de EE.UU. del ataque a una embarcación supuestamente operada por una organización terrorista en aguas internacionales. Foto: EFE - @Southcom

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) recoge las cifras más recientes de la ofensiva de Estados Unidos en aguas latinoamericanas, que ha dejado un balance de 67 embarcaciones atacadas en 63 operaciones, con 221 muertos, solo tres sobrevivientes rescatados y al menos 23 sobrevivientes abandonados en el mar, además de dos sobrevivientes rematados en un segundo ataque, en casi un año de operaciones.

Para Adam Isacson, director de defensa y seguridad regional de WOLA y coautor del informe, “debemos concentrarnos en estos terribles asesinatos porque afectan el rol de Estados Unidos en el mundo, la fragilidad de las normas internacionales de derechos humanos y el orden constitucional estadounidense. Su daño potencial va mucho más allá del Caribe y el Pacífico Oriental”.

Le recomendamos al respecto: Ataques de EE. UU. en el mar: Colombia no registra víctimas ni vulneración de soberanía

El informe recuerda la existencia de un memorando fechado el 5 de septiembre de 2025 que, aún clasificado, contendría la justificación legal del gobierno de Donald Trump para ejecutar la Operación Lanza del Sur, como le denominaron formalmente. Esta información ya había sido revelada por medios como el Washington Post y The Guardian y, recuerda WOLA, recogería el concepto de dos abogados civiles de carrera, dos abogados militares uniformados y cuatro personas designadas políticamente, entre ellas personal de la CIA, la Casa Blanca y la Oficina de Asesoría Legal (OLC).

Sobre las víctimas, sintetiza como grandes rasgos que los militares que ejecutan las operaciones desconocen la identidad de los ocupantes de las embarcaciones, identificándolos solamente como “afiliados” a organizaciones terroristas. Por ello alertan que entre las víctimas podría haber pasajeros, migrantes, pescadores, víctimas de trata o simples transportistas de bajo nivel.

Wola hace énfasis en que “estos asesinatos difieren radicalmente de los más de 40 años de operaciones de aplicación de la ley marítima de las fuerzas armadas de EE. UU”. “Los ataques a embarcaciones han matado a cientos de personas sin debido proceso, han dañado la democracia estadounidense, han puesto a las fuerzas armadas de EE. UU. en una situación terrible y ni siquiera han logrado reducir el tráfico de drogas”, afirmó Isacson.

Recogen además la cifra revelada por el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, que estimó en unos USD 4.700 millones de dólares el costo de los ataques a barcos y las operaciones de Estados Unidos en Venezuela entre agosto de 2025 y marzo de 2026. Cabe resaltar que en una de estas operaciones resultó capturado el presidente Nicolás Maduro, quien hoy enfrenta un juicio en Nueva York.

En cuanto a países involucrados, recoge testimonios de víctimas y familiares de Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia, recalcando que la mayoría de los asesinados no tenían vínculo con cadenas de narcotráfico. Además, recoge cómo Estados Unidos ha contado con la cooperación de gobiernos de El Salvador, República Dominicana y Trinidad y Tobago con apoyo logístico a la campaña, mientras que Canadá, Reino Unido, Francia y Países Bajos habrían limitado el intercambio de inteligencia.

Para leer el informe completo, visite este enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com