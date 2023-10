Auschwitz y Gaza: comparar lo incomparable

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza el 11 de octubre de 2023. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

El ataque sin precedentes de la organización terrorista Hamas a Israel, ocurrido el sábado pasado, conmocionó al mundo. En su primera reacción en X, el presidente Gustavo Petro llamó a que “se instaure un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado palestino”. Cuando el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, le pidió que condenara de manera explícita las acciones de Hamas, Petro se negó. Después de un cruce de trinos y mensajes entre el embajador y el presidente, el lunes, ya en medio del contraataque de Israel, la pelea subió de tono, cuando el presidente colombiano comparó la Franja de Gaza, cuyo bloqueo total se ordenó el mismo día, con un campo de concentración. Escandalizado por la evidente comparación con los campos de la muerte del régimen nazi, el embajador de Israel invitó al presidente colombiano a conocer Auschwitz. La respuesta de este, también por X, llegó en seguida: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”.

Las reacciones nacionales e internacionales a este trino no se hicieron esperar: mientras la Comunidad Judía de Colombia condenó las expresiones como una forma de legitimación del terrorismo, el presidente de la junta directiva de Yad Vashem, Dani Dayan, calificó lo dicho por el presidente de infame e ignorante, no muy lejos de posiciones negacionistas y antisemitas. En entrevista con la revista Semana, Dayan afirmó que el holocausto era “incomparable a cualquier evento que este mundo ha conocido”. ¿Qué hacer con este cruce de trinos y opiniones? ¿Es posible y legítimo contrastar el holocausto nazi con los eventos actuales o se trata de un evento tan singular que se prohíbe cualquier tipo de comparación?

Desde el punto de vista de la Historia, como disciplina, las comparaciones son esenciales. Al crear dos o más unidades de análisis, previamente definidas y hasta cierto punto “creadas” por el historiador, podemos ver con claridad qué características estructurales comparten y cuáles son particulares. En este sentido, la afirmación de Dani Dayan es cuestionable, dado que implica que el holocausto nazi hubiera sido un evento tan particular que no puede ser comprendido dentro de procesos históricos que lo antecedieron, como si se tratara de una ruptura radical en la historia de la humanidad que desafía la comprensión racional. Esta visión del holocausto, como un genocidio singular e incomparable, fue por primera vez cuestionada en la década de 1980, en la famosa “disputa de los historiadores”, cuando un grupo de historiadores alemanes propuso comprender los orígenes del genocidio nazi a partir de los crímenes de Stalin, haciendo hincapié en posibles influencias y comparando las prácticas del asesinato en masa de ambos regímenes. Aunque este debate escandalizó a muchos alemanes en una época ideológicamente cargada, en la cual un gran número de víctimas y victimarios del holocausto todavía estaban vivos, el enfoque comparativo persistió. Lejos de relativizar el genocidio, este tipo de estudios han mostrado que el carácter industrial, burocrático e incluso científico del holocausto era de hecho singular, sin precedentes en la historia. En este mismo momento, se está dando un debate en Alemania sobre las posibles raíces coloniales del holocausto. Lo que el historiador Jürgen Zimmerer y otros pretenden mostrar es que el genocidio de los pueblos herero y nama en la colonia alemana África del Sudoeste (Namibia) a inicios del siglo XX puede haber sido un precursor o incluso una influencia directa en el exterminio planificado del Tercer Reich.

Aunque este uso del método comparativo, empleado para obtener una mejor explicación de los hechos, los cuales no se niegan ni se relativizan, es criticado por muchos, el debate se lleva a cabo de manera transparente y con la participación de un público informado. Las comparaciones del presidente Petro, en cambio, no tienen nada que ver eso. Desde el inicio de su gobierno está usando ejemplos del pasado, escogidos de manera aleatoria, para difamar y atacar a sus enemigos políticos. Aparte de ejemplos tomados de la historia colombiana, que son usados con fines de legitimación, se ha destacado por lamentar la caída del muro de Berlín y, recientemente, afirmó que “los Estados Unidos se llaman así porque antes estaban separados”. Sin embargo, el nazismo es de lejos su referencia predilecta; ejemplo del mal absoluto.

Así, tanto políticos como medios “de derecha” son tildados de “nazis” y “fascistas” por el presidente, casi de manera rutinaria. También el Estado colombiano de la década de 1980, responsable de la masacre de los miembros de la UP, era un “Estado nazi”. En este sentido, las últimas comparaciones entre Gaza y Auschwitz son solo la culminación de una larga serie de referencias al Tercer Reich. Al carecer de cualquier fundamento —Auschwitz-Birkenau era un campo de exterminio, creado para eliminar sistemáticamente a todo un pueblo, no una “prisión al aire libre”— este tipo de comparaciones solo siembran odio y distorsionan la historia. Es más, a Petro no le interesa la historia, no quiere comprenderla; para él solo es una acumulación de datos que se pueden tomar y usar como arma política. Es muy probable que esto es lo que haya visto durante su visita a Auschwitz: un recurso más para atacar a sus detractores. Para la anhelada “paz total” y los relatos reparadores e integradores que la deberían acompañar —para usar el lenguaje de los emprendedores de la memoria— este manejo del pasado no deja esperar nada bueno.

* Profesor de Historia, Universidad del Rosario.

