¿Valeria Márquez está viva? Autoridades desmienten especulaciones del caso

La repentina aparición de una cuenta en TikTok que muestra a Valeria Márquez con vida en videos ha desconcertado a miles de personas. Los videos en la cuenta @creceycuponea, que la retratan en actividades cotidianas como maquillarse o cocinar, provocaron una avalancha de comentarios, teorías y, sobre todo, confusión.

Sin embargo, las autoridades han salido a aclarar los rumores: la influencer fue asesinada y alguien estaría usando sus imágenes con fines lucrativos.

¿Qué se está difundiendo en redes?

La cuenta que encendió la polémica, creada pocos días después del crimen, empezó a publicar fragmentos de video en los que se ve a Valeria como si siguiera viva.

Aunque no hay diálogo con los usuarios ni respuesta a los comentarios, las imágenes se viralizaron rápidamente. Algunas personas creyeron estar viendo una transmisión en vivo y empezaron a preguntarse si todo había sido un montaje.

Además, la cuenta permite que los usuarios envíen regalos virtuales, que tienen valor monetario, lo que ha hecho sospechar que se está buscando obtener beneficios económicos a partir de la tragedia.

Lo que dice la Fiscalía

Las autoridades de Jalisco confirmaron que no existe ninguna duda sobre la muerte de Valeria Márquez. Fue identificada por su familia y la investigación por su asesinato sigue en curso. La joven perdió la vida el 13 de mayo dentro de su salón de belleza en Zapopan, cuando un hombre armado entró al lugar y le disparó.

Los videos que están circulando ahora no alteran ese hecho. La Fiscalía no ha vinculado esa nueva cuenta a personas cercanas a la víctima.

El problema: ¿quién se está beneficiando?

Lejos de confirmar un engaño o una falsa muerte, lo que este caso revela es otra realidad: alguien estaría reutilizando grabaciones personales de Valeria para atraer atención en redes sociales y obtener ingresos.

Hasta el momento, no se sabe quién administra la cuenta @creceycuponea, que está publicando los videos. No hay pruebas de que pertenezca a su familia o entorno cercano, y no se ha emitido ninguna autorización para difundir este contenido. De hecho, ya hay más cuentas emergentes que están haciendo lo mismo con la imagen de Valeria.

Esto ha abierto un debate sobre los límites del uso de la imagen de personas fallecidas, especialmente cuando se hace sin consentimiento de la familia y con objetivos comerciales.

Sin pronunciamientos oficiales de la familia

Los familiares de Valeria no han hecho declaraciones públicas respecto a la cuenta que difunde los videos. En redes sociales, algunos usuarios sí han expresado su incomodidad y han pedido respeto por la memoria de la joven utilizando material antiguo y reciclándolo para generar impacto.

Esto de aquí me parece una completa VERGÜENZA.

Es a lo que se ha dedicado esta usuaria a el nombre de “valeria_maarquez” en tiktok. Ha estado haciéndose pasar por “Valeria márquez”, la chica que desvivieron en directo, haciendo creer que ella sigue viva. pic.twitter.com/PTzvEaHzVp — Sarah (@sarahhh_dk) May 26, 2025

🚨Lucran con imagen de la fallecida Valeria Márquez. Una cuenta replica transmisiones en vivo pidiendo dinero. pic.twitter.com/xtdPunRre6 — Benjamín Zamora (@bzamoratv) May 27, 2025

