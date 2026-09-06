Avión de Amazon se estrella cerca del aeropuerto de Miami y deja al menos cinco muertos

El avión de carga de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE.UU.). Foto: EFE - Alberto Boal

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Al menos cinco personas murieron tras estrellarse un avión de carga de Amazon al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según confirmaron las autoridades.

En una rueda de prensa, la alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que cinco personas murieron en el accidente y que otras cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Según el New York Times, más de 300 vuelos fueron aplazados o cancelados en la tarde del domingo en el aeropuerto mientras se contiene la emergencia tras el accidente. El medio también reporta tráfico colapsado en las autopistas que redirigen hacia la terminal aérea, mientras que otra cantidad de vuelos fue desviada a otros aeropuertos en Tampa u Orlando.

Y es que según las directivas del aeropuerto, “todas las pistas y calles de rodaje del aeropuerto están cerradas y se ha suspendido todo el tráfico aéreo. Los pasajeros con vuelos programados para hoy deben consultar directamente con su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto”.

Sin embargo, dos de las pistas fueron reabiertas en el transcurso de la tarde. Mientras se esclarece el accidente, el jefe del Departamento de Bomberos de Miami, Raied Jadallah, contó en una primera versión que el avión se descarriló de la pista y se estrelló contra varios carros. Varios de los conductores quedaron atrapados en los vehículos.

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