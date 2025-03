Avión sobrevoló durante una hora: investigan si no había nadie en torre de control

Imagen de referencia. Foto: (EPA) EFE - Cézaro De Luca

Un insólito incidente tuvo lugar en el Aeropuerto Sauce Viejo, en Santa Fe, cuando un vuelo de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta entre Aeroparque (Buenos Aires) y Santa Fe se vio obligado a permanecer en el aire durante casi una hora.

La aeronave intentó contacto con la torre de control para coordinar su aterrizaje, pero no recibió respuesta alguna.

EANA, la estatal argentina de Navegación Aérea (el organismo nacional encargado de regular el tránsito aéreo), comunicó que el vuelo AR1724 “se vio obligado a permanecer en el aire en proximidad del aeropuerto santafesino durante varios minutos debido a la falta de comunicación con la torre de control”.

Esta, también subrayó la “gravedad”del asunto y señaló que “se inició una investigación”.

El comunicado explicó que ya se están llevando a cabo los “sumarios pertinentes”, es decir, que se están desarrollando procedimientos disciplinarios o administrativos.

Finalmente, la EANA resaltó que se aplicarán sanciones a los responsables con el objetivo de evitar que la situación se repita.

Durante el incidente, la aeronave tuvo que permanecer en el aire, sobrevolando el área e incluso ingresando al espacio aéreo de la provincia de Entre Ríos.

Finalmente, a las 8:40 a. m., el operativo de aterrizaje se puso en marcha y concluyó a las 8:56 a. m., con una demora de 50 minutos respecto a su horario previsto.

¿Cuáles son las hipótesis sobre la mesa?

El piloto Ezequiel Sicardi, a través de su cuenta X, denunció lo ocurrido. Publicó el recorrido del avión y sugirió que el controlador “se durmió”. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con La Nación, la principal hipótesis que se estudia es que ninguno de los funcionarios estaba en su puesto para el momento de dar la autorización para el aterrizaje.

“ La verdad es que no había nadie en la torre de control . Más allá de que después la investigación arrojará la certeza de los hechos, me aventuro a decir que no había nadie en sus puestos ”, dijo el viernes la directora del Aeropuerto de Sauce Viejo, Gisela Riuli, en Cadena 3, citada por el diario.

Fuentes consultadas por Clarín confirmaron que la torre de control estuvo fuera de servicio hasta las 9:00 a. m., pero atribuyeron la situación a “cuestiones internas” de EANA.

Para dar un parte de tranquilidad, EANA resaltó que el vuelo “estuvo en comunicación en todo momento con el Centro de Control de Área de Ezeiza y la torre de control del aeropuerto de Paraná, por lo que la Seguridad Operacional siempre estuvo garantizada”.

