¿Aviones espía de Estados Unidos en México?: esto se sabe

En el marco de las nuevas políticas antinarcóticos de Donald Trump, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó sobre el avistamiento de dos aviones estadounidenses cerca del espacio aéreo mexicano entre enero y febrero de 2025. Fuentes del gigante norteamericano aseguran, no obstante, que se han realizado al menos 18 vuelos de inteligencia en la región, una cifra mucho más alta, lo que ha generado dudas sobre el verdadero propósito de los vuelos. Se ha especulado sobre la posibilidad de que estos estén relacionados con estrategias de vigilancia y combate contra el narcotráfico. Aún así el gobierno mexicano solo ha confirmado la realización de dos misiones de reconocimiento por parte de los aviones.

El secretario de Defensa Nacional del país centroamericano, Ricardo Trevilla, admitió que el 31 de enero y el 3 de febrero se llevaron a cabo vuelos de aviones estadounidenses cerca del espacio aéreo mexicano, pero enfatizó: “Los vuelos no apagan su ‘transponder’ [dispositivo que transmite información sobre la posición de un avión en el sistema de radar], o sea cumple con la normatividad internacional”. El propósito parecía restar importancia a los sobrevuelos. No obstante, Sedena (La Secretaría de la Defensa Nacional) no descarta el espionaje.

El medio estadounidense CNN señaló que “aviones espías estadounidenses buscan información sobre cárteles de droga mexicanos mientras aumentan los vuelos de vigilancia”. El medio especificó que, en las últimas dos semanas, aproximadamente 18 aviones espía, han volado sobre “el suroeste de Estados Unidos y en el espacio aéreo internacional alrededor de la península de Baja California”.

Los avistamientos suceden mientras el presidente Trump ordena reforzar la seguridad fronteriza y fortalecer las medidas para disuadir las operaciones de narcotráfico por parte de los cárteles. CNN resaltó la explicación de un exoficial militar: “El Pentágono ha realizado históricamente solo una misión de vigilancia al mes en la frontera entre Estados Unidos y México”, lo que deja preguntas abiertas sobre los otros 18 aviones.

Como asegura El País, de España, la polémica se sostiene en dos aspectos: “El tipo de aeronaves empleadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el momento en que se dieron los vuelos”. Además, el medio resalta que hay un “fuerte hermetismo” con respecto a otro tipo de vuelos, “como las deportaciones que se han hecho por aire desde Estados Unidos”. Esto sugiere que el Gobierno estadounidense ha llevado a cabo operaciones sin proporcionar datos detallados sobre la cantidad de vuelos, su frecuencia, las rutas utilizadas, etc.

¿Qué tipos de aviones se están usando?

Según CNN , la mayoría de los vuelos han sido realizados por aviones P-8 de la Marina, un avión especializado para identificar submarinos, recolectar imágenes y señales de inteligencia. Asimismo, la señala que un avión espía “diseñado durante la Guerra Fría para recolectar imágenes de la Unión Soviética a gran altitud” emprendió un vuelo de seis horas el 3 de febrero. Oficiales afirman no recordar el uso de este tipo de aviones en operaciones contra el narcotráfico.

También se encuentra el avión RC- 135 “Rivet”, especializado en captar comunicaciones desde tierra sus “rutas de vuelo abarcan la frontera entre Estados Unidos y México, con misiones en California, Arizona y Texas”. La cadena estadounidense también identificó una misión más larga “que dio la vuelta a la península de Baja California y pasó cerca de Sinaloa”.

La información podría ser utilizada por el Ejército mexicano en la lucha antinarcóticos, con dudas en torno a la soberanía del país liderado por Sheinbaum, al tiempo que Trump ha puesto en marcha el proceso para clasificar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras.

“Los carteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental, que no solo ha desestabilizado a países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, asegura la Casa Blanca.

Pese a que, como resalta la BBC, esta designación no autoriza una intervención militar de EE. UU. en México, algunos expertos sugieren que podría funcionar como un precedente político que contribuya a justificarla.

Ahora, quedan preguntas abiertas sobre el objetivo de los aviones, el fuerte hermetismo sobre la cantidad de vuelos y los fines de la información recopilada.

