¿B-King fue llevado a la fuerza por sus asesinos? Esto dice cónsul colombiano

En México avanzan las investigaciones por el asesinato de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, conocido como DJ Regio Clown. Ya se reveló el mensaje que el cartel dejó junto a los cuerpos de los artistas colombianos, hallados en el Estado de México, y ahora salió a la luz la última pista de ellos con vida.

Se trata de un video de seguridad en el que se ve a los dos colombianos abordar una camioneta a la salida de un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México. Este fue el último lugar donde se les vio con vida antes de desaparecer el 14 de septiembre.

También se conoció que la camioneta habría salido con rumbo al Estado de México, pero, al parecer, los dos colombianos abordaron el vehículo de forma voluntaria.

Alfredo Molano, cónsul colombiano en Ciudad de México, afirmó en W Radio que lo más probable es que Sánchez y Herrera hayan sido engañados para irse en la camioneta. “Un crimen como este, en el que dos personas desaparecen de un sector tan exclusivo como Polanco y luego son asesinados de la manera en que ocurrió, requiere una alta complejidad operativa. Creo que esto da cuenta de que detrás hay una estructura de alta complejidad, una estructura de cruda violencia”, afirmó.

También aseguró que los trámites para la repatriación de los cuerpos siguen avanzando y que la idea es que los restos regresen al país lo más pronto posible para ser entregados a sus familiares.

Molano reveló que, en lo que va de 2025, 38 colombianos han sido asesinados en el país norteamericano.

¿Quién lleva la investigación del asesinato de B-King?

El crimen habría sido cometido en el Estado de México, que se rige por autoridades distintas a las de la capital, Ciudad de México. Por lo tanto, la jurisdicción está bajo la Fiscalía del Estado.

Sin embargo, El Universal de México afirma que la Fiscalía de la capital está colaborando ampliamente con los titulares de la investigación para esclarecer el crimen lo más pronto posible.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene abierta una investigación por el delito de homicidio contra estos dos jóvenes, y desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vamos a colaborar con la Fiscalía del Estado de México en todo lo que respecta a esta investigación”, afirmó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, citada por El Universal.

La fiscal también confirmó que los dos colombianos salieron de Ciudad de México en la camioneta.

