Bachelet reconoce su derrota en la carrera por la ONU: “No seré secretaria general”

Expresidenta de Chile durante los periodos: de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018 - entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ironizó sobre las pocas posibilidades que tiene de ser secretaria general de las Naciones Unidas en un evento universitario, semanas después de que se conociera un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos.

Mientras participaba en un evento realizado en la privada Universidad Diego Portales, Bachelet afirmó que China ha aumentado su influencia en desmedro de Estados Unidos y luego ironizó: “Esa es mi opinión, no seré secretaria general después de darla”.

La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables. Bachelet solo logró dos apoyos, informó su entorno a la AFP.

La socialista sudamericana fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil. Pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

Haroldo Muñoz, excanciller chileno y parte del equipo de Bachelet, negó a la AFP que ka expresidenta vaya a dejar la carrera. “Aunque el objetivo no se consiga, su postulación es una cuestión de convicción, de defensa de principios en un momento en que se cuestiona el multilateralismo, el derecho internacional, el cambio climático, la democracia y los derechos humanos”.

En 80 años ninguna mujer ocupó la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com