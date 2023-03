Baches en el proceso de regularización e integración de los migrantes

Fotografía tomado durante una jornada de entrega de documentos a población migrante venezolana. Foto: GUSTAVO TORRIJOS - GUSTAVO TORRIJOS

Hace dos semanas Migración Colombia anunció el plan integral “Aún estás a tiempo”, dirigido a la población venezolana que se encuentra en proceso de regularización en Colombia a través del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Una política impulsada en la administración Duque, que tiene gran alcance en materia de protección de derechos humanos e integración y que aspira beneficiar, al menos, a los 2,5 millones de migrantes que han optado por esta vía de regularización.

El estatuto temporal ha sido una de las políticas nacionales más ambiciosas de protección a población migrante vulnerable. Entre los 2.508.242 de migrantes que hoy se encuentran en el Registro Único de Migrantes Venezolanos del ETPV, 1.611.317 ya cuentan con el Permiso por Protección Temporal, cifra que indica la gran aceptación que ha tenido esta medida en la población migrante. Además, es un instrumento que ha empezado a arrojar resultados positivos en acceso a salud, educación y trabajo formal.

A pesar de los avances, el proceso de implementación ha presentado fallas importantes. Según declaraciones del actual director de Migración Colombia, Fernando García, en una reciente jornada de rendición de cuentas ante la Comisión Segunda de Cámara y Senado en el Congreso de la República, durante el proceso de registro del ETPV en 2021 la página web de la entidad migratoria colapsó por la gran demanda del servicio. Una situación que, además de entorpecer el proceso de registro de cientos de miles de migrantes, generó la pérdida de la información de cerca de 600 mil personas que aún se encuentran a la espera de una respuesta por parte del Estado.

La gravedad de esta situación recae totalmente en una población que, a pesar de haber iniciado el proceso de identificación y regularización desde hace más de año y medio, continúa en Colombia con un estatus migratorio irregular, trabajando desde la informalidad y en condiciones que vulneran incluso sus derechos fundamentales; y otros seguramente se han visto obligados a retornar a Venezuela en circunstancias adversas o a buscar otros destinos a través de rutas ilegales y de alta peligrosidad como la del Tapón del Darién.

A estos 600 mil conformados, en gran proporción, por familias venezolanas y colombo-venezolanas, se suma un número incierto de migrantes no identificados que, cumpliendo con las condiciones para beneficiarse del ETPV, no se suscribieron por desconocer esta política pública, por no contar con medios digitales adecuados o porque las fallas reiteradas que presentó la plataforma de Migración Colombia desalentaron el registro de estos aspirantes.

La estrategia “Aún estás a tiempo” impulsada recientemente por Migración Colombia muestra, en cierta medida, la intención del actual gobierno de dar continuidad al ETPV y busca el propósito de ordenar y corregir las falencias y los errores que se han presentado en los procesos de registro, expedición y entrega del Permiso por Protección Temporal (PPT), un documento de identidad que otorga estatus migratorio regular por diez años a quienes antes del 31 de enero de 2021 se encontraban de manera irregular en el país o eran beneficiarios del antiguo Permiso Especial de Permanencia (PEP); también a los menores de edad que ingresen hasta mayo de 2031 y a la población venezolana que ingrese de manera formal a territorio colombiano y tenga intenciones de permanencia.

El plan “Aún estás a tiempo” fue socializado el pasado 28 de febrero a través de Facebook live y se compone de cuatro estrategias que dependerán principalmente de la capacidad de respuesta de la población migrante.

La primera de ellas es “Valida”, la cual busca identificar y ubicar a las personas que hacen parte del Registro Único de Migrantes Venezolanos y que no han recibido el Permiso por Protección Temporal. El plazo de validación fue tan solo de diez días y se venció el pasado 10 de marzo, lo que puede ocasionar que un número importante de migrantes no hayan podido manifestarse.

La segunda estrategia es “Descarga”, habilitada desde el 1.° de enero hasta el 30 de abril de 2023. Permite a quienes iniciaron el proceso de regularización y han tenido dificultades para acceder al PPT la descarga de un Certificado de Trámite del PPT emitido por Migración Colombia. Si bien este certificado fue creado para facilitar el acceso a servicios y derechos y algunas entidades lo han adoptado a través de circulares administrativas, en la realidad no goza del reconocimiento institucional necesario. Esto ha generado en redes sociales una ola de quejas y críticas por parte de la población migrante que está desde hace más de un año a la espera de una solución.

Incluso, el Ministerio de Salud y Protección Social manifestó a mediados de febrero que el Certificado de Trámite del PPT no se encuentra incluido en el Sistema de Salud como un documento de identificación válido para efectuar afiliaciones.

La tercera estrategia se denomina “Recoge” y estará disponible hasta el 12 de abril de 2023 para quienes no han reclamado los permisos de protección temporal que están disponibles para la entrega desde hace 90 días o más en alguna de las 12 oficinas regionales de Migración Colombia. La medida fue impulsada teniendo en cuenta que, al 31 de enero de este año, había 118.032 PPT en esta condición. Una vez excedido este plazo de entrega, la autoridad migratoria asumirá que el migrante ha desistido del proceso.

Si bien es necesaria la definición de los plazos de entrega del PPT, una medida como esta requiere de mayor socialización a través de canales de difusión masiva y considerar que muchos migrantes pudieron trasladarse a ciudades y municipios diferentes en los que registraron su solicitud. Esto hará necesario la redistribución de los PPT impresos de acuerdo con la ubicación actual de los migrantes.

Finalmente, “Regístrate” es la cuarta estrategia que estará habilitada entre el 1.° y 30 de abril para los titulares de Permiso Especial de Permanencia y las personas con salvoconducto de refugio que no se inscribieron en el Registro Único de Migrantes antes del 28 de mayo de 2022. Esta es una noticia positiva que redundará en una mayor cobertura del ETPV.

La revisión y estandarización de la información recabada en casi dos años desde el inicio de la implementación del ETPV es un paso imprescindible que implicará un arduo trabajo institucional, campañas de difusión masiva, fortalecer las estrategias de posicionamiento del PPT y, pese a la urgencia de la medida, requerirá de un tiempo razonable, mayor al que ya ha sido establecido por Migración Colombia para que los migrantes puedan responder adecuadamente y evitar que haya una cancelación masiva de procesos de regularización de quienes aún se encuentran en territorio colombiano.

Es importante que la sociedad colombiana, incluyendo a los responsables de la gestión migratoria a nivel nacional y local, se concienticen de que la regularización de la población migrante en Colombia es necesaria para contrarrestar la pobreza y los niveles de desigualdad y exclusión social del país. La apuesta hacia la integración socioeconómica y productiva de los migrantes no es un acto de generosidad, tampoco una medida que compite con el bienestar de los colombianos. Mucho menos cuando la población migrante y retornada con vocación de permanencia en el país representa cerca del 7,8 % de la población en Colombia.

