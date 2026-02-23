23 de febrero de 2026 - 04:41 p. m.
Balance de ola de violencia en México: al menos 25 agentes de seguridad muertos
Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera. Así lo informó este 23 de febrero el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación