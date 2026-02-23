Home

Mundo
América
23 de febrero de 2026 - 04:41 p. m.

Balance de ola de violencia en México: al menos 25 agentes de seguridad muertos

Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera. Así lo informó este 23 de febrero el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Mundo

Conoce más

Temas Relacionados

México

cartel Jalisco Nueva Generación

Nemesio Oseguera

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.