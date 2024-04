España: así va el caso de los 69 bolivianos que iban en un crucero con visa falsa

La Policía Nacional cree que los documentos son falsos, esperan noticias en la terminal de cruceros del Puerto de Barcelona. Foto: EFE - Quique García

Los 69 bolivianos que viajaban con documentación incorrecta o falsa en un crucero de MSC desembarcaron en una zona de tránsito del puerto de Barcelona (España). El territorio español les negó la entrada e inició los trámites de extranjería que pueden acabar en deportación, de forma que el barco turístico ya puede continuar su ruta.

En un acuerdo alcanzado el 3 de abril entre la Delegación del Gobierno de España en Cataluña, MSC Cruceros y la Policía española, se espera crear un espacio adecuado para realizar los trámites de extranjería por la vía de urgencia, avituallamiento, comida y asistencia sanitaria si fuese preciso.

MSC puso a disposición un segundo barco, que desplazó desde Livorno (Italia) para que este grupo tengandonde alojarse mientras se culminan los trámites.

Los familiares de los bolivianos acusados de llevar visados falsos cuentan que fueron “víctimas de una estafa” y que compraron la oferta de viaje y documentación pensando que no tendrían problemas legales.

“A mi sobrino le vendieron en ‘pack’ la oferta de crucero y visado y él pensó que era totalmente legal”, explicó a EFE Luis, que pide no dar su nombre completo ni el de su sobrino para no “comportarle problemas”.

El hombre, que lleva años residiendo legalmente en España, cuenta que su sobrino no le había explicado que venía porque era “una sorpresa”, una explicación que dan diversos de los familiares entrevistados en las inmediaciones del puerto.

Preguntado sobre si su sobrino valoraba quedarse en Barcelona más allá de la parada de crucero prevista, explica que lo “desconoce”, pero que, en cualquier caso, sí le consta que tenía “billete de vuelta”.

“Quiero abrazar ya a mi hija y mis nietos”

“Muy preocupado” está también Wilder Solís, cuya hija Noemí, viajaba, junto a sus tres nietos (de siete, cinco y dos años) en el buque MSC Armonía.

“Yo no sabía que venían. Iba a ser una sorpresa. Yo llevo aquí muchos años y tengo documentos legales. Ella no sé dónde compró el pasaje y ese visado que es ilegal”, explica el hombre, que cuenta que lleva días sin dormir. “Aún no he podido hablar con ella y estoy muy angustiado. Quiero ya poder reunirme con ellos y abrazarlos”, señala.

Solís lamenta que haya gente que “se dedique a estafar” y que “venda gato por liebre”. “Eso es lo que ha debido de pasar”, señala sobre la oferta de pasaje de crucero y supuesto visado.

Las autoridades escucharán caso por caso sus situaciones y peticiones (de regreso o de pedir protección internacional en España) y decidirán según la ley, un procedimiento para el que están dando apoyo tanto los familiares y sus abogados como el propio consulado de Bolivia en Barcelona.

El resto de los pasajeros que habían embarcado en Barcelona o previamente en Málaga (España) para hacer la ruta del Mediterráneo se han quejado de la afectación que ha tenido en sus planes el haber perdido más de un día.

La Asociación Española de Consumidores ha asegurado en un comunicado que contactará con MSC Cruceros para analizar la situación y determinar posibles vías de compensación por este tiempo perdido.

“Desde nuestra organización no entendemos cómo se ha permitido ese embarque con la documentación irregular sin que la comprobación les denegase inmediatamente el embarque en el lugar de partida en Brasil”, comunicó la asociación.

MSC Cruceros alega que en el inicio del viaje estos bolivianos “parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque en Brasil”, pero al llegar a territorio español la Policía comprobó que viajaban con visados falsos.

Bolivia es uno de los pocos países de América Latina cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en espacio Schengen.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com