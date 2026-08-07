Bernie Moreno celebra llegada de De la Espriella: “Nuevo capítulo de libertad y seguridad”

El senador republicano Bernie Moreno y el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella. Foto: Cortesía

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Horas antes de la toma de mando de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado desde Cali, desde Estados Unidos los republicanos siguen manifestando su apoyo al entrante gobierno del presidente ultraderechista. Bernie Moreno, senador republicano y abierto partidario por De la Espriella, afirmó en X que “Hoy marca un nuevo y transformador capítulo para el país, uno marcado por la libertad, la seguridad y la prosperidad. Estados Unidos está listo para ayudar a lograr el éxito mutuo para nuestros pueblos”.

Moreno también se excusó por no poder asistir a la ceremonia, aunque aseguró que el fiscal general interino Todd Blanche, que integra la comitiva designada por el presidente Donald Trump, “representará a nuestra nación brillantemente”.

El republicano, de origen colombiano, sí estuvo presente para la segunda vuelta en la que De la Espriella derrotó a Iván Cepeda. Allí fue veedor en Bogotá y se reunió con el presidente electo en Barranquilla tras el triunfo electoral. Al igual que él, también estuvo presente su copartidaria y también congresista María Elvira Salazar.

Los problemas de Moreno

Lo cierto es que en Estados Unidos, Moreno enfrenta su propia tormenta familiar y política con las acusaciones por presunta violencia de género de su hija contra el también congresista republicano Max Miller.

Moreno aseguró en declaraciones a los medios que su “hija vive con miedo constante de este hombre. No se imaginan lo que eso me hace sentir, cuando la principal responsabilidad de un padre es proteger a sus hijos... si existe algún estándar mínimo para ser un funcionario electo, él no cumple con ese requisito básico. La política no me importa en absoluto”.

Miller se enfrenta a cargos por apuntar a su exmujer, Emily Moreno, con una pistola en la cabeza, por quemarle el pecho y el estómago al lanzarle agua caliente, fracturarle la clavícula y causarle contusiones en el hombro.

Aunque el pasado domingo, Miller publicó un vídeo en su cuenta de X en el que anunciaba su voluntad de seguir en el cargo y de mantener su candidatura a la reelección para las elecciones de medio mandato de noviembre, la presión entre los republicanos para que abandone va en aumento.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le llamó por teléfono el lunes para mostrarle sus dudas sobre su candidatura. “Las cosas no pintan bien”, le dijo Trump a Miller, según asegura en exclusiva el medio digital Axios.

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