Bernie Moreno pide votar por la “seguridad” y la “prosperidad” antes de la segunda vuelta

El senador estadounidense Bernie Moreno. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El legislador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, llegó este sábado en la tarde a Bogotá para asistir como observador a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras ser invitado por el Consejo Nacional Electoral.

“Mañana, 21 de junio, Colombia se encuentra en un momento decisivo de su historia democrática. La elección que tienen ante ustedes pondrá a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”, escribió el republicano en su cuenta de X. Añadió,haciendo referencia a los fundadores de Estados Unidos, que “la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios. Traicionar su voto por dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”.

También reiteró en varias ocasiones que finalmente es decisión del pueblo colombiaon y que es el futuro de colombia el que está en las manos del electorado para estos comicios. “Como alguien que nació aquí, con muchos amigos y familiares que aún la consideran su hogar, les pido que elijan la seguridad, la prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas”, cerró su mensaje.

La advertencia de Petro por Beto Coral

Petro, advirtió este miércoles que puede tomar decisiones contra el senador estadounidense Bernie Moreno, que es veedor en las elecciones presidenciales del próximo domingo, por celebrar la detención del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral.

“Señor Bernie Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”, manifestó Petro en su cuenta de X, en la que le exigió al senador, nacido en Colombia, que respete a Coral.

Moreno justificó en X la detención de Coral, que se llevó a cabo el martes en el estado de Arizona y dijo: “No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!”.

Petro señaló que Coral, que hace años solicitó asilo en Estados Unidos, “es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com