Betssy Chávez, la exministra de Castillo que rompió las tensas relaciones de Perú y México

La entonces presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Betssy Chávez, participa en un juicio en Lima. Foto: EFE - Paolo Aguilar

La política peruana Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo (2021-2022), llevó a Perú a romper las relaciones con México al conocerse que está asilada en la Embajada mexicana en Lima, dos meses después de que saliera de prisión para seguir en libertad el juicio en el que se le acusa de cómplice del fallido intento de golpe de Estado que dio el exmandatario.

De origen aimara y nacida en la sureña región de Tacna, fronteriza con Chile, Chávez saltó a la primera línea de la política tras ser elegida en las elecciones de 2021 como congresista del partido Perú Libre, con el que Castillo llegó a la Presidencia.

Pronto Chávez, abogada de profesión, demostró dotes políticas que le hicieron llegar al gabinete ministerial de Castillo, en una rueda constante de cambios de ministros, al sucederse una crisis tras otra dentro del autollamado gobierno del pueblo.

Chávez sostuvo una gran lealtad a Castillo y se quedó hasta el final. Comenzó en octubre de 2021 ocupando la cartera de Trabajo y después pasó a Cultura. Terminó liderando el Ejecutivo como primera ministra, un cargo que ostentó fugazmente apenas dos semanas hasta que se produjo el fallido golpe de Estado.

La política estuvo detrás de la cámara mientras Castillo pronunció el discurso en el que ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos, sin lograr su cometido. Ella, sin embargo, aseguró que desconocía el contenido del mensaje.

Mientras Castillo fue detenido minutos después, a Chávez la detuvieron en 2023 y fue internada en una cárcel de mujeres de Lima, donde denunció supuestos abusos y realizó varias huelgas de hambre hasta que el Tribunal Constitucional reconoció que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no pidió en el plazo debido la extensión de la prisión preventiva.

Desde el 4 de marzo de este año acudió tres veces por semana a las audiencias del juicio, en las que siempre defendió su inocencia. Tras quedar en libertad, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ordenó 10 meses de impedimento de salida de Perú contra la política porque en el proceso que se encuentra el juicio existe “sospecha suficiente” para prohibirle salir del país.

Su abogado, Raúl Noblecilla, declaró entonces que su cliente no ha pensado irse tras recuperar su libertad y que, más bien, existe la posibilidad de que se postule a las elecciones generales del próximo año. De hecho, hace un mes, Chávez acudió a un pódcast en el que aseguró que en los próximos años será presidenta de Perú. Sin embargo, la semana pasada, ella dejó de asistir a las audiencias del juicio y esto levantó las alarmas de una posible fuga. El lunes se supo que se encuentra asilada en la Embajada de México.

¿Cómo fue la escalada de tensiones entre Perú y México?

La tensión en las relaciones entre México y Perú desde la detención y el encarcelamiento de Castillo por su fallido intento de golpe de Estado ha terminado por romperse a todo nivel diplomático con el asilo que, según el Gobierno peruano, le ha sido concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez en la Embajada mexicana.

Desde inicios de 2023 ya no había embajadores designados y hasta ahora los tratos se desarrollaban a nivel de encargados de negocios, lo que también se terminará ahora para reducir las relaciones únicamente a nivel consular. Así fue la escalada de las tensiones.

2022

7 de diciembre: el presidente peruano, Pedro Castillo, fue detenido cuando se dirigía aparentemente a refugiarse en la Embajada de México, al no surtir efecto su mensaje en el que ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente mediante decretos.

20 de diciembre : el Gobierno de México confirmó que le concedió asilo diplomático a la familia de Castillo. Perú otorgó el salvoconducto para que ellos viajaran a México y expulsó al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.

2023

17 de febrero : Andrés Manuel López Obrador anunció su intención de no entregar a Perú la presidencia rotatoria de la Alianza del Pacífico, el mecanismo integrado por Chile, Colombia, México y Perú, al no reconocer la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte, sucesora de Castillo, y de su gobierno.

24 de febrero : López Obrador pidió “que se libere al presidente (Castillo), quien ilegal e injustamente está preso, y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente”.

25 de febrero : Boluarte retiró al embajador peruano en México, Manuel Gerardo Talavera, por las expresiones de López Obrador.

27 de marzo : El gobernante recibió en el Palacio Nacional de México al abogado argentino Guido Croxatto, quien llevaba la defensa internacional de Castillo. Él le entregó una carta escrita por el expresidente.

26 de mayo: López Obrador aseguró que no quiere mantener relaciones económicas con Perú y llamó “usurpadora” a Boluarte.

28 de junio: México aceptó entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, con la intermediación de Chile.

29 de junio : López Obrador volvió a reunirse con Croxatto.

2024

26 de febrero: López Obrador insistió en que México no puede quedarse callado “ante la injusticia que se cometió al destituir a Pedro Castillo”.

6 de abril: México anunció la exigencia de visado a peruanos para ingresar a su territorio por turismo o negocios, una medida que Perú anunció que impondría de la misma forma sin que se alcanzara a aplicar.

1 de octubre: Claudia Sheinbaum inició su mandato presidencial en una ceremonia a la que no fue invitado ningún representante de Perú, entre otros países con los que México tiene relaciones rotas, como Ecuador.

2025

20 de febrero: Sheinbaum recibió por primera vez a Croxatto.

29 de agosto: la mandataria mexicana se reunió por segunda vez con Croxatto, lo que motivó a Perú a presentar una nota de protesta.

3 de septiembre: el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación de Betssy Chávez, pues consideró que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía solicitó fuera de plazo la prórroga de su prisión preventiva.

8 de septiembre: la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú declaró persona no grata a Sheinbaum.

10 de octubre: Sheinbaum dijo que Boluarte llegó al poder por un golpe de Estado y, tras su destitución, insistió en que se libere a Castillo y este tenga un juicio justo.

3 de noviembre: Perú anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, tras conocer que ha asilado en su embajada a Betssy Chávez.

