Biddeford, una ciudad en duelo por el crimen contra Joan Sebastián Guerrero

El memorial en la esquina de Hill y Pool Streets, en Biddeford, ha crecido cada día desde la muerte de Joan Guerrero. Foto: Getty Images via AFP - RYAN MURPHY

El memorial que se levantó por Joan Sebastián Guerrero, el joven colombiano asesinado a tiros por un agente migratorio en Biddeford, Maine, no es solo para él. Al lado de fotografías con su rostro, así como las flores y velas para acompañarlo, están decenas de imágenes de Bluey, la cachorrita de caricatura que protagoniza una popular serie infantil en todo el mundo, y que estaba estampada en la pijama de Dulce, la hija de Guerrero, el día en el que fue baleado. La ciudad, conmocionada por el crimen, también quiere que se recuerde que en la...