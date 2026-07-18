Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Biddeford, una ciudad en duelo por el crimen contra Joan Sebastián Guerrero

El ICE llegó a una ciudad con menos de 100 latinos buscando a un hombre que nunca identificó y mató a otro que tampoco era el objetivo. La historia de Joan Sebastián Guerrero habla de todo lo que funciona mal con la agencia. Su familia y su ciudad lo sufren.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
18 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
El memorial en la esquina de Hill y Pool Streets, en Biddeford, ha crecido cada día desde la muerte de Joan Guerrero.
El memorial en la esquina de Hill y Pool Streets, en Biddeford, ha crecido cada día desde la muerte de Joan Guerrero.
Foto: Getty Images via AFP - RYAN MURPHY

El memorial que se levantó por Joan Sebastián Guerrero, el joven colombiano asesinado a tiros por un agente migratorio en Biddeford, Maine, no es solo para él. Al lado de fotografías con su rostro, así como las flores y velas para acompañarlo, están decenas de imágenes de Bluey, la cachorrita de caricatura que protagoniza una popular serie infantil en todo el mundo, y que estaba estampada en la pijama de Dulce, la hija de Guerrero, el día en el que fue baleado. La ciudad, conmocionada por el crimen, también quiere que se recuerde que en la...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Migración

Lado a lado

Migrantes

ICE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.