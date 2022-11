Biden amenaza con impuesto a petroleras si no ayudan a bajar precios al público

El presidente estadounidense, Joe Biden (C), habla sobre el comportamiento de las petroleras en compañía de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen (I), y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm (D). Foto: EFE - Al Drago / POOL

El presidente estadounidense, Joe Biden, evalúa un impuesto especial a las ganancias de las petroleras si estas no aumentan la producción para que bajen los precios al público. El lunes, el mandatario demócrata acusó a la industria de “sacar provecho” con la guerra en Ucrania y criticó las ganancias récord que tienen estas empresas mientras los hogares luchan contra una inflación galopante.

“Tienen una oportunidad para hacerlo. Bajar precios para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones”, explicó Biden a periodistas, a días de las elecciones de medio mandato en las que su Partido Demócrata se juega el control del Congreso.

Durante varias semanas, el presidente Biden ha criticado que las petroleras destinen sus beneficios récord a la recompra de acciones, en lugar de invertir en más exploración y producción de crudo, algo que haría rebajar el precio de la gasolina para los consumidores. Los comentarios se producen luego de que los gigantes del sector publicaran ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo que se disparó tras la invasión rusa de Ucrania.

Los gigantes estadounidenses de los hidrocarburos ExxonMobil y Chevron obtuvieron enormes ganancias en el tercer trimestre, según datos de la semana pasada. Solo ExxonMobil obtuvo 19.700 millones de dólares, un nivel récord; Chevron ganó 11.200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior.

Bajo el efecto de la disparada de precios de la energía alimentada por la guerra en Ucrania, también grupos europeos obtuvieron beneficios importantes: Shell ganó 6.700 millones de dólares, TotalEnergies 6.600 y Eni 5.900 millones. Esta situación contrasta con lo que ocurría hace dos años cuando, en plena pandemia, los precios de la energía se derrumbaban y generaban grandes pérdidas a los productores de hidrocarburos.

“Los beneficios récord de las compañías petroleras no se deben a que estén haciendo algo nuevo o innovador. Sus beneficios son una ganancia inesperada de la guerra, una ganancia inesperada del brutal conflicto que está asolando Ucrania y perjudicando a decenas de millones de personas en todo el mundo”, dijo Biden.

El mandatario sostiene que es un capitalista y que no tiene problema con que las empresas obtengan un beneficio “justo” y un retorno de su inversión e innovación, pero lo que está sucediendo no es eso, pues el beneficio resulta para los ejecutivos “excesivo”, mientras el pueblo no ve una mejora en los precios.

“Denme un respiro”, dijo Biden.

Si bien la declaración resulta explosiva, es poco probable que el presidente pueda ejecutarla. Biden tendría que pedirle al Congreso que grave los beneficios de las petroleras, pero su partido se proyecta como el gran perdedor de las elecciones de medio término del próximo 8 de noviembre. Incapaz de sostener las mayorías en la Cámara de Representantes, la capacidad legislativa del mandatario quedaría bloqueada.

Por su parte, el titular de ExxonMobil, Darren Woods, dijo la semana pasada que “hay discusiones en Estados Unidos sobre la posibilidad de que nuestro sector vuelque una parte de sus beneficios directamente al pueblo estadounidense. Es exactamente lo que hacemos con nuestros dividendos trimestrales”.

Biden contestó que esto no era verdad: “No llego a creer que tenga que decir esto, pero volcar beneficios a los accionistas no es lo mismo que bajar los precios para las familias estadounidenses”, reprochó el mandatario.

