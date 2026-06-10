Bill Gates ante el Congreso: “Nunca tuve conocimiento de actividades delictivas de Epstein”

Bill Gates habla durante la Cumbre de Soluciones Globales de Berlín, en Berlín, Alemania, el 7 de mayo de 2024. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

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El magnate tecnológico Bill Gates declaró ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que no tenía conocimiento de las actividades delictivas de Jeffrey Epstein, a pesar de los contactos que mantuvo con el financiero después de su condena por delitos sexuales en 2008.

Según una declaración escrita citada por el medio Politico, Gates sostuvo que durante los encuentros que mantuvo con Epstein nunca tuvo indicios de conductas criminales y que su relación con él estuvo vinculada, en un inicio, a supuestas gestiones filantrópicas.

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El cofundador de Microsoft compareció en una entrevista transcrita como parte de la investigación legislativa en curso sobre los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras influyentes.

Gates afirmó además que “nunca estuvo interesado” en desarrollar una amistad personal con Epstein y que no respondió a intentos del financiero por estrechar ese vínculo. En su testimonio, reiteró que no visitó propiedades del magnate, como su isla privada, su rancho ni su residencia en Florida, y aseguró: “Nunca he victimizado a nadie”.

Aunque Gates no enfrenta acusaciones formales, su nombre ha aparecido en fotografías y correos electrónicos relacionados con Epstein que han sido divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que lo ha situado entre las figuras públicas que han debido explicar sus interacciones con el empresario convicto.

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El empresario también señaló que fue presentado a Epstein en 2011, cuando este le aseguró que podía facilitar la llegada de grandes donaciones para proyectos de salud global a través de su red de contactos. Sin embargo, Gates admitió que aceptó el encuentro “sin el nivel de escrutinio que debí haber aplicado”.

Posteriormente, indicó que cortó toda relación con Epstein en 2014, luego de que no se materializaran los compromisos de financiamiento que el financiero había prometido para sus iniciativas filantrópicas. En su declaración, reconoció que mantener ese contacto fue un error desde el inicio.

No obstante, Gates también afirmó que Epstein llegó a conocer información personal sensible sobre su vida privada, incluida una infidelidad matrimonial, la cual habría sido utilizada por el financiero para intentar presionarlo y retomar la relación. Según su testimonio, esos intentos no prosperaron, aunque evidenciaron —dijo— la manera en que Epstein buscaba instrumentalizar sus vínculos personales para sus propios fines.

Al hablar con periodistas al llegar este miércoles, Gates dijo a CNN que está “contento de estar aquí de manera voluntaria para testificar y ayudar con el trabajo del comité”, y agregó que comenzará con una declaración inicial.

“Espero que mi testimonio sea útil para el trabajo, el importante trabajo del comité para lograr justicia para las víctimas”, afirmó.

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