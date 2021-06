Bolsonaro se desinfla en las redes sociales

El 19 de junio fue un día difícil para Jair Bolsonaro. Además de las grandes marchas organizadas en todo el país contra su gobierno, quedó claro que su narrativa ya no convence como antes. El 19-J las redes sociales evidenciaron el debilitamiento del bolsonarismo para dominar la agenda e imponer su visión de mundo.

El presidente no sólo recibió un aluvión de críticas en la calle, sino que también perdió el debate en las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter, según los datos del Atlas Monitor, la herramienta que monitorea los datos de la consultora AtlasIntel.

Se podría decir que los organizadores del movimiento del 19-J salieron victoriosos debido a que dominaron el debate en torno a los temas de salud en general y Covid-19 en particular. Aunque algunos sectores no asistieron a las diferentes marchas, las redes lograron polarizar a los sectores progresistas y centristas en torno a una causa común, impulsando los temas de salud, Covid-19 y las manifestaciones a la cabeza de la agenda.

Además, el mensaje de repudio al gobierno de Bolsonaro, a quien se atribuye la responsabilidad por la muerte de más de 500 mil personas, obtuvo un amplio consenso. Aun así, la red de Bolsonaro demostró ser bastante resistente en términos de posts virales y en la actuación personal de algunos de sus líderes.

Guerra de hashtags

Los hashtags sobre el 19-J dominaron casi por completo la lista de los diez más utilizados a lo largo del día, incluso teniendo en cuenta todo el volumen de tuits recogidos sobre los distintos debates en todo Brasil. Los temas de la salud y el Coronavirus son los más debatidos, pero también la agenda de la destitución de Bolsonaro se mantiene entre los grandes intereses del público.

Si comparamos las diez publicaciones con mayor impacto en todo el país ese día, o sea las más virales en Twitter y Facebook, la mayoría son críticas a Bolsonaro (cerca de la mitad), la otra mitad se dividió entre posts sobre Bolsonaro y otros temas de interés público, no necesariamente vinculados a la política.

Pero si nos centramos en el tema de la salud y el Covid-19, casi la totalidad de las diez publicaciones más virales repudian la actuación del gobierno durante la pandemia.

La oposición domina el debate cuando la agenda es sobre Bolsonaro

Si llevamos en cuenta la serie histórica de datos Atlas desde 2018, se observa que, salvo raras excepciones, Bolsonaro y sus partidarios dominan el debate el tema central es el presidente y su gobierno. Esto significa que cada mención sobre Bolsonaro le suele ser abrumadoramente favorable en las redes, gracias a la militancia de sus partidarios, lo cual genera una falsa percepción de que la mayoría de los brasileños lo apoyan.

Sin embargo, el 19-J las menciones sobre “Bolsonaro” no fueron dominadas por el propio presidente o sus partidarios si se consideran los diez posts más virales y casi todos fueron críticas. Tanto en Facebook como en Twitter, los influenciadores del debate fueron en su mayoría perfiles de opositores.

Un indicador para evaluar la campaña anti-Bolsonaro

Este es un indicador importante a la hora de evaluar el desempeño de la campaña anti-Bolsonaro ocurrida ese día, lo cual demuestra el potencial en términos de daño de imagen que este tipo de acciones puede causar, así como los límites de la militancia de Bolsonaro en su capacidad de viralizar contenido hoy en día. Pues, en general un contenido se viraliza cuando su narrativa tiene sentido para el grueso de la población.

Pero las métricas de Bolsonaro en Twitter dicen mucho de la fuerza que el presidente aún tiene en las redes. Ciertamente la victoria de los manifestantes del 19-J se produjo en las redes, pero no es absoluta ni duradera.

Bolsonaro tiene el mayor espacio relativo, es decir, es el político más mencionado en las redes en comparación a los demás. Alrededor del 20% de todo el contenido publicado sobre él es negativo, y el 80% es neutral o positivo. Esta es la fuerza del presidente y el límite del movimiento 19-J. Por lo tanto, puede que Bolsonaro no haya viralizado su contenido, pero al capilarizar los mensajes de apoyo logró superar a sus oponentes en términos de cantidad absoluta.

El bolsonarismo: un gigante de la comunicación política

El bolsonarismo sigue siendo un gigante de la comunicación política en las redes sociales y hará falta mucho más que un 19-J para derrotarlo. Sin embargo, ese día Bolsonaro perdió una batalla ya que los mensajes contribuyeron a formar una opinión pública antibolsonarista y porque quedó en evidencia que sus bases están perdiendo fuerza.

Según los datos de AtlasIntel, ese día Bolsonaro tuvo una tasa de crecimiento de su base de seguidores casi nula, en comparación con Lula que le superó en términos de contenido positivo y capacidad de movilización.

Pero más allá de la carrera electoral, estos indicadores sugieren una dimensión cualitativa sobre las narrativas que tienen más o menos sentido hoy en día en términos de realidad. Si Bolsonaro no puede movilizar a su propia base como antes y esta no crece en términos de seguidores, es porque su capacidad de narrar la realidad ya no es tan creíble como en el periodo anterior a la pandemia.

Por el contrario, Lula parece tener más éxito en este ámbito, o al menos, parece encarnar una mayor capacidad de consenso cuando aborda temas relevantes para los brasileños.

Leonardo Magalhães es especialista en opinión pública, big data y previsión electoral. Director de Asuntos Institucionales y de Desarrollo de Clientes de la empresa AtlasIntel. Doctorando en Comunicación Política en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

