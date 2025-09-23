Chile postula a su expresidenta Bachelet para ser nueva secretaria de la ONU

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, anunció el martes el presidente chileno, Gabriel Boric.

Bachelet será la candidata de Chile para reemplazar al portugués Antonio Gueterres, dijo Boric durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, ha hecho historia en Chile, donde fue la primera mujer en llegar a la presidencia en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Oposición interna

Días atrás, la diputada Carla Morales, de la alianza conservadora de oposición Renovación Nacional, dijo que “el oficialismo y el Ejecutivo deberían estar más preocupados en terminar un mandato decente que estar presionando para que la expresidenta Michelle Bachelet tenga un puesto clave en la ONU”.

Bachelet, comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y vicepresidenta de la organización Club de Madrid, voló este domingo a Nueva York y coincidirá con Boric en varios actos.

Ya estuvo presente el pasado julio en la cumbre de jefes de Estado progresistas convocada por Boric en Santiago y tendrá una segunda edición esta semana en Nueva York con los mismos protagonistas: el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Colombia, Gustavo Petro.

