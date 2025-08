Brasil: ordenan el arresto domiciliario de Bolsonaro por incumplir restricciones

Resume e infórmame rápido

El Tribunal Supremo de Brasil emitió una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro por incumplir las restricciones impuestas en su contra el pasado 18 de julio.

El exmandatario de 70 años, investigado por presunta obstrucción a su juicio por intento de golpe de Estado, debe usar un brazalete electrónico, quedarse en casa las noches y los fines de semana, y tiene prohibido utilizar redes sociales y hacer campaña.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es juzgado por planear un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder. Foto: EFE - Andre Borges

“Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro”, anunció el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, encargado del caso.

Según el medio UOL, la Policía registró la casa en Brasilia de Bolsonaro por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de aranceles y sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo.

La Fiscalía solicitó que el exmandatario sea declarado culpable, por lo que Bolsonaro podría pagar hasta 40 años de prisión, además de ser inhabilitado para ostentar cargos públicos.

