Brasil: Policía allana hogar de Bolsonaro por falsificar certificados de covid

Jair Bolsonaro tuvo que responder las preguntas de la Policía Federal por su responsabilidad en el episodio en que miles de manifestantes asaltaron las sedes del poder público. Foto: AFP - EVARISTO SA

La policía brasileña allanó este miércoles la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia como parte de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el covid-19, informaron medios locales.

Sin mencionar a Bolsonaro, la Policía Federal (PF) explicó en un comunicado que había realizado un total de 16 allanamientos en Brasilia y Rio de Janeiro, dirigidos contra “una asociación criminal” sospechosa de insertar “datos falsos de vacunación contra el covid-19 en los sistemas” públicos de salud.

Según las investigaciones, los datos de vacunación del exmandatario, y de varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para obtener permiso para entrar a Estados Unidos.

“Las inserciones falsas, ocurridas entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, dieron como resultado la alteración de la verdad sobre (...) la condición de inmunización contra el covid-19 de los beneficiarios”, señala el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La supuesta falsificación permitió a personas “emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas (Brasil y Estados Unidos) destinadas a prevenir la propagación (...) del covid-19″, agrega la nota.

Las acciones de este miércoles buscan esclarecer la actuación de una presunta organización delictiva acusada de incluir datos falsos de vacunación contra la covid-19 en los sistemas que recopilaban esa información en el Ministerio de Salud.

La PF no confirmó de inmediato si el expresidente Bolsonaro (2019-2022) era objetivo de la operación policial.

“Con eso, dichas personas pudieron emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas (Brasil y Estados Unidos) destinadas a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, en este caso, la pandemia de covid”, señala un comunicado divulgado por la Policía Federal.

La operación, en la que las autoridades cumplen seis órdenes de captura y 16 allanamientos fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.

Hasta el momento, al menos cinco personas han sido detenidas por las autoridades, entre ellas dos exasesores y un miembro del equipo de seguridad del exmandatario.

El teléfono móvil del líder ultraderechista fue incautado por las autoridades durante el registro.

Tras lanzarse la operación, Bolsonaro negó enfáticamente haberse inmunizado contra la covid y haber falsificado los datos del certificado de vacunación.

“Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso”, declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia.

El exgobernante, no obstante, sí recordó que su esposa Michelle se vacunó durante un viaje a Estados Unidos en septiembre de 2021.

Bolsonaro había sido citado por la Policía Federal a declarar este mismo miércoles, tras el allanamiento a su residencia, pero sus abogados han logrado postergar ese trámite, con el alegato de que aún no han tenido acceso a los autos del proceso.

El exmandatario fue un ferviente opositor a las vacunas contra el covid-19, y repitió en reiteradas ocasiones durante su mandato que no había sido vacunado y que no lo haría.

Derrotado en las elecciones presidenciales de octubre, viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de la toma de posesión de su sucesor de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El certificado de vacunación era obligatorio para entrar a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que esta obligación se levantaría a partir del 11 de mayo.

Desde su regreso a Brasil a fines de marzo, Bolsonaro ha sido entrevistado dos veces por la Policía Federal.

El 5 de abril tuvo que prestar declaración por la investigación abierta por el ingreso irregular a Brasil de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.

Y la semana pasada, Bolsonaro debió declarar ante la Policía como parte de otra investigación sobre su presunto papel en los disturbios del 8 de enero, cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en la capital brasileña en un intento de tumbar a Lula, quien había asumido siete días antes.

Bolsonaro fue muy criticado por su gestión de la pandemia, que causó más de 700.000 muertes en Brasil.

