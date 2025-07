BRICS 2025: esperanza multilateral en tiempos de guerras asimétricas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), saluda al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Foto: EFE - Antonio Lacerda

En un momento en que el mundo parece avanzar sin brújula ética, Brasil se convierte en escenario estratégico de dos grandes eventos globales: la 17.ª Cumbre de los BRICS, en julio de 2025, y la COP30, programada para noviembre en Belém do Pará. En ambos casos el país no solo actúa como anfitrión, sino también como promotor de una agenda que pone al Sur global en el centro del debate sobre el futuro del planeta. En tiempos de colapso de la empatía y fragmentación de las instituciones internacionales, los BRICS emergen no solo como una alianza...