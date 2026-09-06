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Buena noticia: los embarazos adolescentes caen; ¿por qué la derecha quiere revertirlo?

El embarazo adolescente cae en todo el mundo, pero voces conservadoras en Rusia, Argentina y EE. UU. quieren revertir esa tendencia.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
06 de septiembre de 2026 - 12:57 a. m.
La falta de educación sexual integral desde la niñez y la tolerancia hacia las relaciones con edades desiguales son factores para un aumento del embarazo adolescente.
La falta de educación sexual integral desde la niñez y la tolerancia hacia las relaciones con edades desiguales son factores para un aumento del embarazo adolescente.
Foto: EFE - Francisco Guasco

Un embarazo adolescente (que ocurre entre los 10 y los 19 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud) cambió totalmente la vida de Yolanda, una de las jóvenes apoyadas por la Fundación de Waal que trabaja activamente para prevenir el embarazo temprano en países como Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras a través de campañas como #YoElijo. Tuvo que dejar sus estudios y comodidades, y aunque luego pudo volver a estudiar, reconoce que es mucho más complicado. Por eso, hoy coincide con Josselyn, otra de las...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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Joaquin Gutierrez(teaz6)Hace 13 minutos
Y cuántos hijos tiene milei.
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