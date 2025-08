Bukele defiende la reelección y dice que la rechazarían así fuera una “monarquía”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablando durante un acto en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). Foto: EFE - Rodrigo Sura

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este domingo la reelección inmediata, luego que el Congreso de este país reformara la Constitución para permitirla, y señaló que “el 90 % de los países desarrollados permiten” la reelección indefinida.

“El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”, apuntó en X e indicó que “pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”.

Además, señaló que “si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca, seguirían sin apoyarla. De hecho, se pondrían furiosos si eso sucediera”.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Hasta el momento el mandatario no ha hecho públicas sus intenciones de postularse.

Los aliados de Bukele en el Congreso también reformaron la Constitución para que el período presidencial cambie a seis años -cuando era de cinco- y eliminó la segunda vuelta electoral.

Para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), el partido oficialista Nuevas Ideas, del presidente Bukele, “está recorriendo el mismo camino que Venezuela” al impulsar una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida.

Entre tanto, la Oficina en Washington (EE.UU.) de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) condenó el viernes lo que considera “una flagrante manipulación de la constitución de El Salvador”, que “elimina los límites al mandato presidencial, otorgando a Bukele reelecciones ilimitadas y mandatos de 6 años”.

“Aquí es donde años de manipulación constitucional gradual conducen: al desmantelamiento de la democracia”, apuntó en un mensaje en X.

La organización civil Acción Ciudadana expuso en un comunicado difundido el viernes que “permitir la reelección presidencial indefinida y alargar el período de ejercicio del cargo no busca dar poder al pueblo, no ahorrar fondos públicos, por el contrario, su objetivo real es perpetuar al presidente en el poder”.

