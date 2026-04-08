Bukele defiende su sistema carcelario en El Salvador tras duras críticas de Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Nayib Bukele, de El Salvador. Foto: Archivo Particular

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, protagonizaron el martes en la tarde unos intercambios tensos en la red social X, donde el mandatario colombiano criticó con dureza el sistema carcelario de Bukele.

En su mensaje, Petro aseguró que en El Salvador hay un “36 % de personas presas que son inocentes”, calificándolo como un “crimen contra la humanidad”, y se refirió a la megacárcel de Bukele como un campo de concentración de población civil.

“Eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes. La tasa de homicidios se baja, y lo estamos logrando en semana santa en Colombia, pacificando, construyendo paz en ciudades y en el mundo rural”, afirmó Petro en X.

Tener un 36% de personas presas inocentes, es un crímen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es jóven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes… https://t.co/LnJmjodUsq — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2026

Ante esto, el mandatario salvadoreño respondió a Petro con una carta por medio de la red social, en la que señaló que la exsecretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, también expresó preocupaciones sobre el sistema penitenciario de su país y que él le hizo una invitación que nunca fue respondida.

Bukele extendió esa misma invitación a Petro y afirmó que calificar la situación en El Salvador como “campos de concentración” no admite puntos medios, sino “decisiones firmes en favor de la dignidad humana”.

En ese sentido, le propuso trasladar a todos los presos, incluidos los que considera “políticos”, con la condición de que sean absolutamente todos, y planteó de manera irónica, esto como una oportunidad para que Petro refuerce su legado liberándolos.

Señor presidente @petrogustavo,



Hace algún tiempo planteé una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país. Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta.



Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto.… https://t.co/F1ks9GKiMH — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 7, 2026

Nayib Bukele presenta al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) como un “modelo de seguridad” y el sello de una política que ha convertido a El Salvador, según sus propias cifras, en uno de los países más seguros de América, reduciendo drásticamente los homicidios y la violencia de pandillas.

El mandatario argumenta que la cárcel más grande de América permite aislar a miles de presuntos pandilleros, impidiendo que desde prisión organicen operaciones criminales, y defiende que el alto costo social y las restricciones de derechos deben medirse frente al “antes” del país sumido en la violencia extrema.

Sin embargo, esta ha sido sujeta a varias criticas no solo de mandatarios como Gustavo petro sino también de la comunidad internacional. Entre las principales denuncias están: la ausencia de garantías de debido proceso, detenciones masivas bajo el régimen de excepción, hacinamiento extremo, condiciones de vida enjauladas, y muertes de personas en custodia.

Amnistía Internacional ha denunciado que el régimen de excepción y proyectos como el CECOT profundizan un “patrón de violaciones de derechos humanos”, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, torturas y condiciones inhumanas de reclusión en El Salvador.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) subraya en su informe regional las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y la falta de rendición de cuentas en este contexto, criticando el uso de la megacárcel como parte de una política represiva que reemplaza el Estado de Derecho por el control punitivo.

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