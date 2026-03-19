Bukele propone cadena perpetua para menores asesinos o violadores en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en las obras del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado. Foto: AFP - Agencia AFP

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El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este jueves una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.

La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, que endurece con la imposición de cárcel de por vida a los “homicidas, violadores y terroristas”.

“Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad” que cometan esos delitos, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa.

El ministro justificó la necesidad de esa medida porque, según él, la ley penal juvenil siempre garantizó “recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales”.

A petición de Bukele, el Congreso reformó en febrero de 2025 una ley para enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados de ellos hasta que cumplan 18 años.

El gobierno no ha informado hasta ahora de la ejecución de esa medida.

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