Buscar el sumergible cerca del Titanic es “como ir al espacio”, dicen analistas

Los rescatistas que buscan el pequeño sumergible que desapareció en el océano Atlántico cuando se dirigía a visitar los restos del Titanic enfrentan una tarea gigantesca, pues esta pondrá a prueba los límites del conocimiento técnico, afirman expertos.

Equipos internacionales trabajan contra reloj para localizar la embarcación con cinco personas antes de que se acabe el oxígeno en menos de dos días. Sin embargo, barrer un área oceánica de 20.000 km², con profundidades de cerca de cuatro kilómetros, no será fácil. “Está muy oscuro ahí abajo. Hace mucho frío. El lecho marino es barro y está ondulado. No puedes verte la mano delante de la cara”, dijo el experto sobre el Titanic, Tim Maltin, en declaraciones a NBC News Now. “Realmente, se asemeja un poco a ser un astronauta en una misión hacia el espacio”.

OceanGate Expeditions, la empresa a cargo del sumergible Titan, cobra US$250.000 por puesto en sus excursiones hacia el famoso naufragio. La embarcación llevaba a bordo tres turistas cuando desapareció el domingo pasado: al multimillonario británico Hamish Harding, al empresario paquistaní Shahzada Dawood y a Suleman, su hijo. También iban a bordo Stockton Rush, director ejecutivo de la compañía, y el operador de submarinos francés Paul-Henri Nargeolet, apodado como el “señor Titanic” por sus frecuentes expediciones hacia los restos del barco.

Jamie Frederick, capitán del servicio de Guardacostas estadounidense, informó a los medios de comunicación este martes que la agencia coordina la misión de búsqueda y rescate. Agregó que era increíblemente difícil y una operación mucho más ambiciosa de lo que la guardia costera usualmente hace. “El servicio de Guardacostas de Estados Unidos asumió el rol de coordinar la misión de búsqueda y rescate, pero no tenemos la experiencia necesaria y el equipo requerido en una operación de esta magnitud. Es un esfuerzo complejo de búsqueda que requiere el trabajo de múltiples agencias con experiencia en el área y equipo especializado”.

El funcionario explicó que los rescatistas están usando diversos métodos para peinar la vasta área en busca del Titan, de 6,5 metros de longitud, que perdió contacto con su buque madre horas después de sumergirse en las inmediaciones del lugar donde están los restos del Titanic.

“Los esfuerzos de búsqueda se han centrado tanto en la superficie, con aviones C-130 que buscan a simple vista y con radar, como en la subsuperficie, con aviones P3 con los que podemos lanzar y monitorizar boyas sonar”, dijo Frederick. Hasta ahora, los esfuerzos no han arrojado resultados. La búsqueda se vio reforzada el martes por un enorme buque que cuenta con un vehículo operado por control remoto (ROV) y que esperaban poder desplegar en la última posición conocida del Titan.

El investigador Jules Jaffe, quien formó parte del equipo que desarrolló el sistema óptico usado para encontrar el Titanic en 1985, dijo que los rescatistas deberán buscar en tres lugares. “[El Titan] está en el lecho marino, en algún lugar de la columna de agua o en la superficie”, dijo a ABC10 en San Diego, California. “Podría estar en la columna de agua, creo que es lo más probable. Para encontrarlo hay que usar el tipo de sonares que usamos para mapear el lecho marino”, que, de acuerdo con él, mostraría la embarcación como un reflejo brillante.

Jamie Pringle, profesor de ciencias geográficas forenses en la Universidad británica de Keele, dijo que si el submarino se asentó en el fondo del océano, podría ser muy difícil de detectar. “El fondo del océano no es plano, hay un montón de colinas y cañones”, dijo a NBC.

La enorme presión a cuatro kilómetros de profundidad, unas 400 veces superior a lo que es en la superficie, dificulta el desafío en este complicado paisaje marino. Una presión de tal fuerza ejerce una enorme carga en el equipo, y no hay muchas embarcaciones de fabricación humana que puedan aguantar en esas profundidades. Los submarinos nucleares, como los utilizados por agencias militares, generalmente operan a unos 300 metros de profundidad, de acuerdo con el Instituto Oceanográfico Woods Hole.

