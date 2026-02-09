Logo El Espectador
El gobierno de Cuba ha durado 67 años. ¿Caerá bajo el mandato de Trump?

Mientras la economía de Cuba está en caída libre, su red eléctrica falla, y millones de sus ciudadanos se han marchado, el gobierno de la isla se enfrenta a lo que quizás sea su enemigo más amenazante: el presidente Donald Trump.

Frances Robles y David C. Adams | The New York Times
09 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Los vehículos esperan en fila para comprar gasolina en una gasolinera en La Habana el 30 de enero de 2026.
Los vehículos esperan en fila para comprar gasolina en una gasolinera en La Habana el 30 de enero de 2026.
Foto: AFP - ADALBERTO ROQUE

Hace casi 20 años, se desataron celebraciones frente al emblemático restaurante Versalles de Miami después de que Fidel Castro anunciara que estaba tan enfermo que tenía que renunciar temporalmente a la presidencia de Cuba.

Los exiliados cubanos volvieron a regocijarse dos años más tarde, cuando dimitió definitivamente, y una vez más cuando falleció en 2016, aunque su hermano Raúl Castro era presidente en ese momento.

Ahora, la economía del país está en caída libre, su red eléctrica está fallando, millones de sus ciudadanos se han ido y el...

Por Frances Robles y David C. Adams | The New York Times

