Cámara de EE. UU. aprobó propuestas de AOC para restringir fondos para Colombia

Alexandria Ocasio-Cortez (Rep. D) solicita que se prohíba la venta de armamento al Esmad y que los fondos donados por Estados Unidos a Colombia no puedan usarse para la fumigación de cultivos ilícitos en el país, entre otras cosas.

El jueves en la noche, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una lista de propuestas presentadas por la bancada demócrata en el marco del debate sobre el presupuesto anual de gastos de defensa del país. En el listado aparecen varias enmiendas que introdujo la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, tres de las cuales afectan a Colombia.

Las 7 enmiendas de Ocasio-Cortez

La representante demócrata solicitó que en el presupuesto de defensa:

Se bloquee la venta de armas para el gobierno saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Se suspenda la transferencia de municiones de ataque directo conjuntas de Boeing (JDAM) por un valor de US$735 millones a Israel por el bombardeo a palestinos.

Se acabe con el programa 1033, que permite a los militares estadounidenses transferir armas y equipo militar a los departamentos de la policía local, incluidos elementos como lanzagranadas. Esto para detener la militarización de los departamentos de policía locales.

Se prohíban las ventas comerciales directas y las ventas militares extranjeras a cualquier país que haya incurrido en graves violaciones de derechos humanos, genocidio o crímenes de guerra reconocidos internacionalmente.

Que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos produzcan un reporte sobre el estado de los derechos humanos en Colombia dentro de un lapso de 180 días, dados los informes de que hasta 63 personas fueron asesinadas este año durante manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

Que se prohíba la venta de ayuda militar, armamento y entrenamiento al Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia (Esmad), que según su oficina es directamente responsable de abusos atroces durante las protestas de abril de 2021.

Que se evite que los fondos estadounidenses apoyen la fumigación aérea, la cual se ha utilizado para intentar disminuir la producción de cocaína, pero que ha tenido consecuencias devastadoras para la salud y el medio ambiente para el pueblo colombiano, según la oficina de la representante.

Hay que destacar que las dos primeras enmiendas que introdujo AOC sobre Colombia no tienen gran impacto inmediato. El Departamento de Estado ya elabora anualmente evaluaciones del desempeño de Colombia frente a los derechos humanos, y el reporte que exige la representante no bloqueará fondos de manera inmediata. La relación con el Esmad tampoco cambiaría mucho, pues el escuadrón no recibe recursos estadounidenses de momento ni entrenamiento militar.

La enmienda que sí afectaría de lleno al país es la última, relacionada con la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Colombia ha usado regularmente los fondos de Estados Unidos para la aspersión aérea de cultivos de coca, y AOC propone que el país ya no pueda usar dichos fondos con ese fin.

Entonces, ¿no habrá más fondos para la aspersión aérea?

Calma. También hay que destacar que falta mucho para la aprobación del Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés), como se le conoce al proyecto que se debate y que establece cuáles serán los gastos en defensa y seguridad para el próximo año fiscal. Paralelo a la Cámara, el Senado también está debatiendo su propio proyecto de presupuesto para gastos de defensa.

Cuando los dos proyectos, el del Senado y el de la Cámara, están listos, una Comisión de Conciliación lima las diferencias entre ambos para concertar las enmiendas propuestas por las dos cámaras y entregar un solo proyecto. Y en este proceso, las propuestas de AOC podrían quedar eliminadas, tal y como pasó hace un año cuando hizo el mismo ejercicio.

En 2020, la representante demócrata introdujo enmiendas similares al NDAA, pero el Gobierno de Colombia, a través de sus aliados en el Congreso estadounidense, presionó para que fueran retiradas del documento final. Por lo tanto, aunque las propuestas de AOC han resonado mucho esta semana, puede que no queden vivas en la revisión final del proyecto.

