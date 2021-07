La lucha de la cantante Britney Spears para que su padre deje de ejercer un control abusivo sobre ella y su patrimonio inspiró una nueva propuesta bipartidista en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El congresista demócrata Charlie Crist y la republicana Nancy Mace presentaron la Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación, una propuesta con la cual se busca que una persona sujeta a una tutela de cuidado, como es el caso de Spears, pueda solicitar la sustitución de su tutor privado designado por un tribunal sin tener que demostrar abuso por parte de este.

¿Cuál es el caso de Spears?

La ‘princesa del pop’ ha librado una dura batalla en los últimos años contra su padre, Jamie Spears, quien ejerce una tutela de cuidado sobre ella porque él y un tribunal consideraron que supuestamente la cantante no puede valerse por sí misma.

En Estados Unidos, un tribunal otorga una tutela de cuidado para las personas que “no pueden tomar sus propias decisiones por incapacidades mentales”. Así, una persona designada por un tribunal adquiere el poder de tomar las decisiones en materia financiera de otra. En 2007, una corte estableció que la artista sufría de una serie de “comportamientos erráticos” que requerían la intervención de alguien que estuviera a cargo de sus decisiones personales y financieras, por lo que Jamie Spears quedó a cargo de todos sus asuntos.

Sin embargo, la tutela se convirtió en una herramienta opresiva y controladora de la vida de Spears, con la que se llegó a dominar incluso su vida reproductiva. Según el testimonio de la propia cantante, a través de la tutela se le forzó a mantener sus métodos anticonceptivos, pese a que buscaba tener un hijo.

“Tengo un Dispositivo Intrauterino (DIU) adentro ahora, así que no puedo tener un hijo. No me dejan ir al doctor para retirarlo porque no quieren que tenga hijos”, señaló

Spears fue forzada a tomar medicamentos que no quería y a actuar en eventos a pesar de que no se sentía bien como “una esclava”. Según cuenta la cantante, fue “explotada por dinero” y se le negó acceder a su propia fortuna, estimada en US $60 millones. Su propio equipo la expuso a los paparazzi, a pesar de que estos le hacían daño a su integridad, y su padre demostró que no buscaba lo mejor para ella.

Si bien el caso de Spears es el más emblemático, se estima que 1.3 millones de adultos están bajo acuerdos restrictivos similares, según el proyecto de ley presentado. El documento busca que los estados proporcionen una base de datos actualizadas para saber cuántas personas están bajo este tipo de tutela. Se teme que miles de estadounidenses más estén siendo privados de sus derechos humanos básicos a través de este sistema.

“La tutela de Britney Spears es una pesadilla. Si le puede pasar a ella, le puede pasar a cualquiera. Las tutelas sin duda protegen a incontables estadounidenses vulnerables del abuso, pero el caso de Britney Spears revela un lado más oscuro de un sistema destinado a proteger a las personas”, dijo la congresista Mace en un comunicado.

