04 de septiembre de 2025 - 04:40 p. m.

Campaña de Milei en Argentina termina con enfrentamientos

Peleas e intercambio de piedras y botellas se registraron este miércoles en las inmediaciones del acto que encabezó en Buenos Aires el presidente argentino, Javier Milei, en medio de una polémica por la seguridad del lugar elegido, que había sido criticada por el gobierno provincial.

Milei asistía a un acto de cierre de campaña de cara a los comicios legislativos de medio término de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo.

Al finalizar el evento, algunos grupos que la prensa argentina identificó como adversarios políticos protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, piedrazos e incluso botellazos, constató la AFP en el lugar.

Antes del acto había temor por parte de autoridades provinciales como el gobernador de Buenos Aires, el opositor peronista Axel Kicillof, quien señaló que el lugar elegido no estaba preparado para acoger el evento.

“Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, había advertido en X Kicillof.

Agencia AFP

