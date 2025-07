Campo Mystic, lugar de tragedia por inundaciones en Texas con 27 niñas muertas

Los trabajadores de búsqueda y recuperación excavan entre los escombros en busca de sobrevivientes o restos de personas arrastradas por las inundaciones repentinas cerca de Camp Mystic el 6 de julio de 2025. Foto: Getty Images via AFP - JIM VONDRUSKA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El campamento de verano cristiano Mystic, ubicado a orillas del río Guadalupe, confirmó este lunes la muerte de 27 campistas e instructores tras las inundaciones que arrasaron el centro-sur de Texas este fin de semana, lo que aumentará el número de fallecidos, que hasta ahora contabiliza 82, según las autoridades locales, muchos de ellos niños .

“Nuestros corazones están rotos junto con los de las familias que están soportando esta tragedia inimaginable. Estamos orando por ellas constantemente”, señaló la organización en un comunicado.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida repentina del río Guadalupe, arrastrando cabañas y dejando decenas de personas atrapadas o desaparecidas, entre ellos los 27 campistas de Mystic.

Equipos de rescate locales y estatales han desplegado amplios recursos para continuar la búsqueda de quienes aún no han sido localizados. “Hemos estado en comunicación con las autoridades locales y estatales, que están desplegando incansablemente amplios recursos para buscar a nuestras niñas desaparecidas,” indicó el campamento.

“Estamos profundamente agradecidos por las muestras de apoyo de la comunidad, los socorristas y los funcionarios en todos los niveles,” indicó la nota.

Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones ante las crecidas repentinas en la región, que ha registrado niveles inusuales de lluvias en los últimos días. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para evaluar daños y localizar a los desaparecidos.

La noche del domingo, Larry Leitha Jr., alguacil del condado de Kerr, uno de los más afectados por el desastre, anunció que en su jurisdicción se han localizado 68 fallecidos, de los cuales 40 son adultos y 28 niños.

Entre esos 68 fallecidos, 18 adultos están sin identificar, al igual que 10 de los niños.

A estas muertes hay que sumar otras 14 en otros condados cercanos: 6 en el de Travis, 3 en Burnet, 2 en Kendall, 2 en Williamson y 1 en Tom Green, indica el canal CNN.

