Canadá anuncia que recibirá a cerca de medio millón de inmigrantes para residencia

El martes 2 de noviembre, el ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Sean Fraser, anunció que aumentará considerablemente la entrada de inmigrantes al país norteamericano. El objetivo es recibir a 500.000 extranjeros cada año hasta 2025 y atender una escasez critica de trabajadores.

Según el ministro, tendrán prioridad los residentes que cuenten con experiencia laboral para cubrir las plazas disponibles de empleo. El plan también pretende admitir en menor medida a refugiados y familiares de migrantes que ya se encuentran en el país.

“No se equivoquen, se trata de un incremento a gran escala en la migración económica a Canadá. No hemos visto tanta atención a la migración económica como con este plan. La inmigración ya representa casi todo el crecimiento de nuestra fuerza laboral, no podemos maximizar nuestro potencial económico si no acogemos la inmigración”, explicó Fraser.

El plan dispone la llegada de 465.000 inmigrantes para 2023, 485.000 para 2024 y 500.000 para 2025. La mayoría de las llegadas serán de lo que se conoce como inmigrantes económicos, para ocupar el millón de empleos que actualmente se encuentran vacantes en diversos sectores.

Aunque la llegada de más migrantes podría aumentar la escasez de vivienda asequible en muchos lugares del territorio, el ministro dio un mensaje de tranquilidad al entrever que los nuevos trabajadores podrán contribuir a la construcción de viviendas y cubrir el limitado número de obreros calificados.

Si bien la mayor parte del crecimiento de migración planeado para los próximos tres años se centrará en robustecer la economía, el nuevo plan también dispone de un pequeño aumento en la migración familiar. El número de refugiados bajará de 76.000 en 2023 a menos de 73.000 en 2025.

¿Cuánto cuesta la visa canadiense en Colombia?

La visa para turistas tiene un costo de 100 dólares canadienses por persona, lo que equivale más o menos a 342.000 pesos colombianos. Adicionalmente, hay que pagar 85 dólares de la tarifa biométrica, es decir se le añaden cerca de $290.000, para un total de 632.000 pesos colombianos.

La solicitud de un permiso de estudio tiene un costo de 150 dólares canadienses por persona y la renovación de este permiso cuesta 350 dólares canadienses, lo que equivale a unos a 1.197.000 pesos colombianos. Por otro lado, la visa de trabajo tiene un precio de 155 dólares canadienses por persona, lo que es igual a 530.000 pesos mientras que la renovación está en 355 dólares, es decir, 1.266.161 pesos colombianos.

¿Cuánto es el salario mínimo en Canadá?

El salario mínimo en Canadá para 2022 quedó fijado en 15 dólares canadienses por hora. Si hacemos la conversión de 15 dólares canadienses a pesos colombianos, el resultado muestra que una persona que trabaja en Canadá gana por hora 49.000 pesos y 392.000 pesos al día.