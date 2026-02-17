Publicidad

Canadá se aleja de EE. UU. en su nueva expansión de gasto militar

El primer ministro Mark Carney ha resaltado que Canadá ya no adquirirá entre el 70 y el 75 por ciento de sus armas de Estados Unidos, como lo ha hecho históricamente.

Ian Austen | The New York Times
17 de febrero de 2026 - 04:31 p. m.
Imagen de referencia de un avión F-35.
Imagen de referencia de un avión F-35.
Foto: EFE - DEAN LEWINS

El gobierno de Canadá, frente a la creciente hostilidad del gobierno de Donald Trump, planea reorientar miles de millones de dólares en gasto militar que durante mucho tiempo había dado a empresas de defensa estadounidenses y dirigirlos a fabricantes nacionales.

La expansión generalizada del gasto militar canadiense del primer ministro Mark Carney fue impulsada por la presión del presidente Trump, pero con el deterioro de las relaciones entre los aliados tradicionales, las empresas estadounidenses ya no obtendrán los beneficios.

Fuerte alerta desde Davos: el “viejo orden mundial” ha muerto, dice Carney, de Canadá

Por Ian Austen | The New York Times

Héctor(20578)Hace 27 minutos
Es una oportunidad para seguir apoyando el genocidio en Palestina, comprándole a Israel.
RICARDO BOTERO(81050)Hace 29 minutos
Empieza Trump a comer de lo que él mismo cocinó.
