Canciller Leyva se diculpa con Panamá por comentario sobre su independencia

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, lamentó sus expresiones sobre Panamá en Washington. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El canciller colombiano, Ávalro Leyva, invitó a su despacho a la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes, para entregarle una disculpa por sus comentarios sobre la independencia de su país durante su intervención en el Atlantic Council en Washington D. C., que se dio en el marco de la gira del presidente Gustavo Petro por Estados Unidos.

“Ante todo he de señalar que el sentimiento del gobierno y del pueblo de Colombia hacia Panamá es y será siempre de profundo respeto y alta estima. Es un sentimiento que ha prevalecido a lo largo del siglo de relaciones que conmemoraremos el próximo año. Pero, además, quiero asegurar a su Excelencia que lo expresado por mí en la ocasión mencionada solo obedeció a una espontánea evocación sentimental de carácter personal a los tiempos en que nuestros dos pueblos constituían una misma patria”, dijo Leyva en una carta.

El pasado 19 de abril, durante un evento en Washington para hablar sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, Leyva destacó los 200 años de amistad entre ambas naciones en los que se han tenido “equivocaciones”.

“Por ejemplo, esta conferencia la hubiéramos podido tener en el departamento de Panamá”, dijo el canciller colombiano, a modo de broma, refiriéndose a la separación de Panamá en la que Estados Unidos tuvo un rol importante.

El comentario no pasó desapercibido. En Panamá, varios diputados se han mostrado incómodos y molestos por las palabras del canciller colombiano, a quien le recordaron que su país merece respeto.

“La actitud del gobierno de Colombia, en una evidente manifestación de soberbia y de desprecio hacia Panamá, han estado mancillando nuestra soberanía e irrespetando nuestra nacionalidad”, dijo el diputado panameño Agustin R. Sellhorn.

Sellhorn agregó que la molestia no era solo por el comentario, sino por la reunión entre el gobierno colombiano y el estadounidense para abordar la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia sin la participación de los panameños.

“Es inconcebible”, dijo Sellhorn, “pero no cesan en sus malas actuaciones. El propio canciller Leyva que estuvo en Panamá, que no le dio afinidad a los periodistas, está manifestando que Panamá cometió un error grave al independizarse, como si no tuviéramos independencia y soberanía. Tenemos que exigirle a nuestra Cancillería que exija respeto”, remató.

La petición de Sellhorn fue escuchada. El pasado viernes, 21 de abril, la canciller panameña, Janaina Teaney Mencomo, se pronunció sobre el episodio, señalando que “quisiera pensar que fue tal vez un lapsus del canciller… me gustaría recordarle que no somos ningún departamento de Colombia”.

Leyva le aseguró a la embajadora panameña Fernández que sus expresiones “no tuvieron la más mínima intención de lastimar o causar una molestia a la hermana nación de Panamá, muy cercana a mis caros afectos. Sin embargo, permítame extender a su Excelencia y al pueblo de Panamá mis sinceras excusas porque en efecto lo manifestado se recogió como una falta de respeto a su país y a su pueblo. Lejos de mí el haber buscado ese dañino alcance”.

Canciller @AlvaroLeyva invitó ayer a su despacho a la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes, para hacerle entrega de la siguiente carta ⬇️ pic.twitter.com/6tlpGtcOEC — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 29, 2023

