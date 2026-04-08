Cancillería de Colombia suspende expedición de pasaportes: esto es lo que se sabe

Cancillería suspende temporalmente la expedición de pasaportes este miércoles, 8 de abril de 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la suspensión temporal del trámite de expedición de pasaportes para este miércoles, 8 de abril, debido a una falla técnica masiva en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC).

La medida afecta inicialmente a las sedes Centro y Norte en Bogotá, sumándose al colapso reportado en diversos consulados alrededor del mundo y oficinas regionales como la de Cali, donde la plataforma de gestión consular ha dejado de operar correctamente.

El incidente ocurre en un momento crítico, justo cuando la Cancillería adelantaba una jornada especial durante el mes de abril para agilizar la entrega de documentos en ciudades como Madrid, Barcelona, Miami, Orlando y Nueva York.

El objetivo de este plan era evacuar el inventario de pasaportes a cargo de Thomas Greg & Sons para transitar hacia un nuevo modelo de documento; sin embargo, la caída tecnológica ha frenado por completo la operación.

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Crisis en consulados de Colombia

A pesar de que la falla en la plataforma SITAC se registra desde el pasado 7 de abril, diversos sectores denuncian que no hubo una comunicación oportuna hacia la ciudadanía, lo que provocó aglomeraciones y malestar en las sedes diplomáticas.

José Fernando Salcedo, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (UNIDIPLO), señaló la gravedad de la situación.

“Estas jornadas, que eran extendidas y sin cita previa, terminaron en un desastre porque falló el SITAC... falló de manera masiva en todo el mundo, lo cual no fue avisado a la ciudadanía por parte de la propia cancillería, solo se avisó en Bogotá”, dijo Salcedo, según recogió La FM.

Esta falta de aviso previo obligó a los funcionarios consulares a enfrentar directamente los reclamos de cientos de connacionales que, en muchos casos, viajaron durante horas para aprovechar la jornada sin cita previa.

Según Salcedo, esto es el “resultado de un incumplimiento masivo con respecto a la actualización de los sistemas y la falta de implementación de los proyectos de inversión” que buscaban modernizar la plataforma.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha intentado matizar la situación. La Cancillería afirmó que, aunque se presentan fallas, el sistema continúa operando y calificó estos inconvenientes como “habituales”. La entidad atribuye las interrupciones principalmente a problemas de conectividad a internet, descartando, por ahora, una caída generalizada en sus servidores centrales.

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